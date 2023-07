Natürliche Alternative: Backofenreinigung mit Zitrone – Ein strahlend sauberer Backofen muss nicht zwangsläufig mit chemischen Reinigungsmitteln erreicht werden. Diese sind nicht nur umweltschädlich, sondern auch aggressiv gegenüber Haut und Atemwegen. Stattdessen können Sie auf einfache Haushalts- oder Lebensmittel zurückgreifen, um Ihre Küchengeräte zu reinigen. Für die Reinigung des Backofens eignet sich beispielsweise eine simple Zitrone.

Hier sind die Utensilien, die Sie benötigen:

Eine Zitrone oder Zitronenessenz bzw. -säure

Eine Saftpresse

Eine hitzebeständige Glasschüssel

Ein Mikrofasertuch

Und so geht es

Schritt 1: Zitronensaft vorbereiten

Halbieren Sie eine Zitrone und pressen Sie den Saft mit einer Saftpresse vollständig aus. Falls Sie keine frische Zitrone zur Hand haben, können Sie auch Zitronenessenz oder -säure verwenden.

Schritt 2: Zitrone in die Glasschüssel geben

Geben Sie den Zitronensaft in die hitzebeständige Glasschüssel und stellen Sie diese in den Ofen. Beachten Sie, dass die Verwendung eines Backblechs zu aggressiv sein kann und das Material des Blechs beschädigen kann.

Schritt 3: Ofen erhitzen

Heizen Sie den Ofen auf 100 bis 120°C (Umluft) vor, um den Zitronendampf im gesamten Ofen zu verteilen.

Schritt 4: Zitronensaft verdampfen lassen

Lassen Sie den Ofen solange laufen, bis der gesamte Zitronensaft verdampft ist. Lassen Sie den Ofen danach noch für einige Minuten geschlossen, damit er abkühlen kann.

Schritt 5: Ofeninneres reinigen

Wenn der Ofen noch warm ist, wischen Sie das Innere mit klarem Wasser und einem Mikrofasertuch aus. Die verschmutzten Stellen sollten sich nun gelöst haben.

Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Zitronenessenz nicht in die Augen oder auf Schleimhäute gelangen lassen.

Quelle: chip.de