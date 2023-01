Nuklear-Rakete könnte in 45 Tagen Mars erreichen

NASA greift Atom-Konzepte wieder auf: Nuklear-Rakete könnte in 45 Tagen Mars erreichen – Konventionelle Antriebssysteme sind bei Raketen relativ weit entwickelt und ausgereift. Die Erdanziehungskraft kann damit überwunden werden, der Mond oder die Planeten Mars sind entsprechend erreichbar. Zumindest, wenn man die nötige Zeit mitbringt, die beim Roten Planeten Jahre umfasst. In den Medien kursieren jedoch derzeit Berichte über einen neuartigen Nuklearantrieb für Raketen, der den Roten Planeten in 45 Minuten erreichen soll.

Die Grundidee des Systems stammt bereits aus den 70er Jahren und wurde sowohl von der NASA als auch von den Sowjets jahrzehntelang erforscht, wie das Portal „t3n“ berichtet. Die Neuauflage des Konzepts ist jedoch ein bimodaler Nuklearantrieb und setzt auf eine Kombination zweier Methoden. Er könnte die nächste große NASA-Rakete ins All befördern.

Das System kombiniert folgende Methoden:

Der thermische (NTP) und der elektrische (NEP) Ansatz sollen kombiniert werden. Dabei kommt ein so genannter „Wellenrotor-Top-Zyklus“ zum Einsatz. Dabei werden ein Plasma- und ein Ionenantrieb zu einem System kombiniert. Mit einem solchen Doppelantrieb, so der Bericht, ließe sich die Transportzeit zum Mars auf 45 Tage verkürzen. Missionen würden nur noch wenige Monate statt Jahre dauern.

Neben der US-Raumfahrtbehörde interessiert sich auch das US-Militärforschungsnetzwerk DARPA für diese Antriebsart. Nach jahrzehntelanger Forschung war der Doppelantrieb in den 70er Jahren verworfen worden. Später versuchten es die USA erneut, stellten das Projekt aber 1992 wieder ein.

Nun hat die NASA das Projekt wieder aufgenommen:

Im Programm „NASA Innovative Advanced Concepts“ (NIAC) werden innovative Raumfahrtkonzepte entwickelt. Dort hat ein gewisser Ryan Goose einen eigenen Ansatz eingereicht: das „bimodale NTP/NEP mit Wellenrotor-Zyklus“. Goose ist Leiter des Hyperschall-Programms an der Universität von Florida und Mitglied der Organisation Florida Applied Research in Engineering (Flare), wie t3n berichtet.

Parallel dazu haben Forscher des US-Verteidigungsministeriums DARPA eigene Ansätze für nukleare Raumfahrtantriebe entwickelt. Große Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes wie Blue Origin und Lockheed Martin sind daran beteiligt. Sie haben dafür 27,9 Millionen US-Dollar erhalten und wollen 2025 einen ersten Demonstrationsflug starten. Am 24. Januar 2023 gab die DARPA bekannt, dass man gemeinsam mit der NASA an einem thermonuklearen Antrieb (NTP) arbeite.

Dieser soll wesentlich effizienter sein:

Im Jahr 2027 soll das System erstmals im Weltraum getestet werden, die Effizienz einer nuklear-thermischen Antriebskombination soll nach Angaben der Behörde der herkömmlichen chemischen Antriebsmethode um das Zwei- bis Fünffache überlegen sein. Das Verhältnis von Schub zu Gewicht ist demnach 10.000 Mal höher als bei einem elektrischen Antrieb. Im Gegensatz zum NTP wird beim NEP ein Ionentriebwerk von einem Reaktor angetrieben. Damit kann der Schub bis zu 3 Stunden aufrechterhalten werden.

Das Konzept von Goose aus Florida erweitert ein solches System um einen Festkernreaktor, der einen doppelt so hohen Impuls wie heutige chemische Raketenantriebe liefern soll. Der Wellenrotor verdichtet die Reaktionsmasse durch den Druck der Erwärmung – und sorgt laut Goose für einen Schub, der mit dem NTP-Antrieb vergleichbar sei, aber einen NEP-ähnlichen Impuls aufweisen soll. Goose ist überzeugt: Seine neue Antriebskombination könnte die Reisezeit Erde-Mars auf 45 Tage verkürzen.

Alles deutet darauf hin, dass ein neuer Wettlauf ins All beginnen könnte – mit möglichen technologischen Revolutionen, die uns fremde Planeten wieder ein Stück näher bringen?

Quelle: t3n.de