Nahtod-Erfahrung eines Priesters: In der Hölle singen Dämonen Rihanna-Songs – Ein Priester im US-Bundesstaat Michigan erlitt 2016 einen Herzinfarkt. Seinen Angaben zufolge war er für kurze Zeit tot. Sein Geist habe daraufhin seinen Körper verlassen, sei in die Tiefen der Erde hinabgestiegen und habe ihm Einblicke in die Hölle gewährt. Dort unten würden Lieder gesungen, die wir täglich im Radio und TV hören, so der Geistliche.

Während viele Menschen bei Nahtoderfahrungen nach ihrer Wiederbelebung angeben, nichts gesehen zu haben und sich an nichts zu erinnern, hört man auch immer wieder von Menschen, die sich dabei in einem hellen Licht wiederfanden und sich „tief und bedingungslos geliebt“ fühlten. Eines ist sicher: Fast jeder Mensch, der so etwas durchgemacht hat, kommt psychisch und in seiner Lebenseinstellung grundlegend verändert aus dem, was wir das Jenseits nennen, zurück.

Einer von ihnen ist der Priester Gerald Johnson

Er sagt, dass auf der anderen Seite, in den Tiefen der Hölle, Dämonen die Menschen mit Musik quälen würden. Über TikTok verriet der Mann, dass er seine Todeserfahrung „nicht einmal seinem ärgsten Feind“ wünsche. Er beschrieb seine Erlebnisse in der Hölle: „Mein Geist verließ meinen physischen Körper und ich dachte, ich würde nach oben gehen, weil ich annahm, ich hätte in diesem Leben so viel Gutes getan, so vielen Menschen geholfen und im Grunde gottgefällige Entscheidungen getroffen.“

Doch für Johnson kam es anders: „Statt nach oben ging es nach unten. In der Hölle gab es einen Bereich, in dem Musik gespielt wurde, und es war dieselbe Musik, die man auf der Erde hört, aber im Gegensatz zu den Unterhaltungskünstlern, die sie sonst interpretieren, waren es hier Dämonen, die sie sangen.“

Auch berichtete Johnson über die Interpreten und Titel, welche vom Höllengezücht gesungen wurden

Der Priester ist überzeugt: „Es waren einige der gleichen Texte, die wir hier hören, ich wusste, dass auf der Erde viele Texte, Musik und Lieder von Dämonen inspiriert waren. Jeder Text in jedem Lied ist dazu da, dich zu quälen, weil du Gott nicht mit Musik angebetet hast, als du auf der Erde warst.“

Zu den Liedern, die von den Dämonen benutzt werden, gehört auch „Umbrella“ von Rihanna. Auch positive Songs auf Erden scheinen zum dämonischen Chormaterial zu gehören und wer glaubt, dass ihn eine optimistische, leichte Nummer vor der ewigen Verdammnis schützen könne, wird musikalisch wohl umdenken müssen, wenn es nach dem Priester geht: Denn auch den Evergreen 'Don't Worry, Be Happy' von Bobby McFerrin will Johnson unter den Teufelschören vernommen haben ...

