Nachweis der Corona-Immunität: Sicherer Antikörper-Test wurde zugelassen – Das Schweizer Gesundheitsunternehmen Roche hat in den USA einen Notfallantrag für einen Antikörpertest auf das Coronavirus gestellt – und nun die Zulassung erhalten. Damit kann sicher nachgewiesen werden, ob man in der Vergangenheit schon einmal eine Corona-Infektion hatte.

Der Test erfolgt dabei auf vorhandene Antikörper. Besonders hervorgehoben wird die Präzision des Roche-Verfahrens: Demnach konnten bei 100 Prozent der Sars-CoV-2-Infizierten nach 14 Tagen Antikörper nachgewiesen werden.

Die „Bild“ führte ein Interview mit Thomas Schinecker, Chef der Diagnostikabteilung bei Roche, in dem der Experte auf wichtige Fragen einging.

Demnach kommt der Test schon bald, es wurde bereits mit dem Versand an weltweit führende Labors begonnen.

Dabei sollen in Kürze zwei Millionen Tests pro Tag hergestellt werden. Bereits am heutigen Montag kann getestet werden. Das Verfahren weist dabei nur 0,19 Prozent falsch positive Ergebnisse auf.

Schinecker geht im Gespräch mit „Bild“ davon aus, dass die Krankenkassen die Testkosten vermutlich übernehmen könnten. Entsprechende Gespräche zwischen Krankenkassen und Ärzten würden bereits laufen

Die Mediziner sind es auch, die entscheiden, ob ein solcher Test notwendig wird – getestet wird nur in den Praxen und Krankenhäusern, den Test gibt es nicht in der Apotheke. Er erfolgt per Blutabnahme und muss zur Auswertung ins Labor.

Nur so sei eine solche Genauigkeit von 100 Prozent überhaupt möglich. Schinecker dazu:

„Es wird in der Diagnostik nie die Möglichkeit geben, einen Streifentest in der Apotheke zu kaufen, der so zuverlässig wie ein Labortest ist.“ Dem Experten zufolge sind bereits „40.000 Geräte zur Diagnostik auf dem Markt“, sodass die Durchführung von Tests auch sofort erfolgen könne.

18 Minuten nimmt ein Test auf dem Diagnostik-System ein, bevor die Probe ins Labor eingeschickt wird. Damit steht für Patienten fest, dass ein Ergebnis noch am selben oder dem nächsten Tag erhalten werden kann.

Als umstritten gilt hingegen, ob eine überstandene Infektion mit dem neuartigen Coronavirus auch immun gegen weitere Ansteckungen ist. Dank des neuen Tests wollen Experten dieser Frage nun genauer nachgehen.

Quelle: .bild.de