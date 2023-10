Nach über 50 Jahren: Großer deutscher Autozulieferer insolvent – Die Liste der Automobilzulieferer, die in diesem Jahr in große finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, ist mit dem Felgenhersteller BBS nun um einen prominenten Eintrag reicher. Nachdem erst im August der Hersteller für Dachboxen und Kopfstützen Kamai Insolvenz hatte anmelden müssen, folgte im September B-ON, wo elektrische Lieferwagen gebaut werden – und nun hat es auch das bekannte Unternehmen aus dem baden-württembergischen Schiltach erwischt.

Vonseiten BBS ist noch keine Erklärung zu dem Insolvenzantrag erfolgt, unter Berufung auf einen Insider nennt der „Schwarzwald Bote“ jedoch die im vergangenen Jahr enorm gestiegenen Energiekosten bei gleichzeitiger Kaufzurückhaltung als Gründe.

Allerdings handelt es sich um die inzwischen vierte Insolvenz des im Jahr 1970 gegründeten Unternehmers innerhalb von nur 16 Jahren.

Zuletzt war BBS 2020 in die Insolvenz gerutscht und hatte im Jahr darauf mit der KW Automative Group zwar einen Investor gewinnen können, dem es aber offenbar nicht gelungen war, die finanzielle Schieflage dauerhaft zu nivellieren.

Gemäß einem Bericht des „Münchner Merkur“, wo man sich wiederum auf den Insolvenzverwalter beruft, seien die 270 Mitarbeiter in den beiden Werken in Schiltach und Herbolzheim bereits über den erneuten Schritt in die Insolvenz informiert worden.

Zunächst soll der Betrieb an den Standorten wie gewohnt weiterlaufen, wie es in der Zukunft aussieht, bliebt jedoch ungewiss.

Das baden-württembergische Traditionsunternehmen, welches einst Michael Schumachers Formel-1-Wagen mit Felgen ausgestattet hatte, ist vor allem für seine Aluminiumfelgen für Fahrzeuge der gehobenen Preisklasse bekannt. Der Name „BBS“ ergibt sich dabei aus den Nachnamen der beiden Gründer Heinrich Baumgartner und Klaus Brand sowie dem Unternehmenssitz in Schiltach.

