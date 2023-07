Nach über 120 Jahren: Deutsche Kult-Firma ist insolvent – Mit dem nächsten Kandidaten auf der immer länger werdenden Liste der deutschen Unternehmen, die in die Insolvenz müssen, trifft es diesmal eine Marke, bei der mit Blick auf die über 123 Jahre lange Firmengeschichte das Wort „Kult“ wohl mehr als angebracht ist: Weck-Einmachgläser. Eine Sprecherin der J. Weck GmbH u. Co. KG überbrachte am Dienstag die schlechte Nachricht.

Zu den Gründen, die zu der Insolvenz geführt haben, äußert sich das in der Stadt Wehr beheimatete Unternehmen nicht und blieb auch sonst weitere Angaben schuldig.

Zu dem Firmensitz in Süden Baden-Württembergs betreibt die J. Weck GmbH u. Co. KG auch noch einen Produktionsstandort in Bonn, für dessen Gesellschaft ebenfalls Insolvenz beantragt wurde.

Weck ist vor allem für seine berühmten Einmachgläser bekannt, den Großteil der Einnahmen erzielte man dort aber mit der Herstellung von Gefäßen für Gewerbe und Gastronomie.

Zuvor war bereits die Traditionsmarke Tupperware in finanzielle Schieflage geraten, die mit ihren praktischen und schicken Design-Plastikdosen einen ähnlichen Kult-Status innehatte wie Weck. Im April rutschte die Aktie der Firma jedoch bedenklich in die Tiefe. Von den einstigen Werten in Höhe von 70 Euro pro Aktie sind nur noch 0,80 Euro übrig.

