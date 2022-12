Jetpilot zündet Schleudersitz am Boden

Nachdem Landung mit F-35 B schiefging: Jetpilot zündet Schleudersitz am Boden – Moderne Flugzeuge verfügen über eine Vielzahl von Sicherheitseinrichtungen und technologischen Standards, welche das Überleben der Passagiere und die Verringerung von Zwischenfällen maximieren sollen. Am bekanntesten bei Kampfflugzeugen dürfte dabei wohl der Schleudersitz sein, der Piloten bei einem Zwischenfall mit der Maschine oder einem Abschuss derselben aus dem Wrack katapultiert. Zündungen am Boden sind wohl eher selten – doch der Pilot aus diesem Vorfall erlebte – und überlebte – eine solche. Unverletzt.

Die Bilder stammen aus dem US-Bundesstaat Texas, genauer gesagt vom Luftwaffenstützpunkt Naval Air Station Joint Reserve Base in Fort Worth. Der lokale Sender „CBS 11“ veröffentlichte ein Video, das einen Jäger des Typs Lockheed Martin F-35B Lightning II am Morgen des 15. Dezembers 2022 zeigt. Die Maschine entstammt den Beständen des USA Marine Corps. Dem Bericht zufolge befand sie sich im Vorgang der Senkrechtlandung, als sich der Zwischenfall ereignete.

Demnach neigte sich die Nase der Maschine nach vorne

Im Video ist in der Tat zu sehen, wie die Maschine einmal aufsetzt, regelrecht vom Boden abzuprallen scheint und dann in Schräglage gerät. Die Nase der F 35 B touchierte dabei den Asphalt des Landefeldes. Qualm begann daraufhin aus dem Jäger aufzusteigen. In einer misslichen Lage hängt die Maschine schräg auf der Tragfläche und verkantet sich regelrecht. Herzschläge danach sehen wir, wie der Pilot mitsamt Schleudersitz aus der Gondel katapultiert wird.

Er schießt in seiner prekären Lage Dutzende Meter schräg nach vorne in die Höhe, der Fallschirm entfaltet sich allem Anschein nach ordnungsgemäß. Mit vergleichsweise hoher Geschwindigkeit aufgrund der niedrigen Höhe sinkt der Pilotensitz in die Tiefe und verschwindet aus dem Bild. Berichten zufolge traten kurz darauf Retter der Basisfeuerwehr sowie zivile Polizeikräfte für Ermittlungen auf den Plan. Der Pilot ist laut einem Bericht von „CBS News“ unverletzt.

Anfang 2022 war der Schleudersitz der F-35-Flotte Bestandteil einer Untersuchung:

Laut dem Bericht von „CBS News“ hatte das Militär die Nachforschungen eingeleitet, um der Frage nach einem möglicherweise defekten Bestandteil in den Schleudersitzen der Kampfjäger auf den Grund zu gehen. Während der Untersuchung durfte keine F-35 Lightning II abheben – im August wurden die Maschinen wieder in Dienst gestellt. Wie das Video zeigt, scheint der Schleudersitz dieser Lightning II allem Anschein nach aber funktioniert zu haben.

Quelle: cbsnews.com