Nach Kopf-OP: Sohn gibt Update über Frank Zanders Zustand – Nachdem der bekannte Entertainer und Schlagersänger Frank Zander im Dezember wegen gesundheitlicher Probleme in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, folgte kürzlich eine Operation am Kopf. Abermals dient Zanders Sohn Marcus als Sprachrohr für die Öffentlichkeit und hat nun ein Update über den Zustand seines Vaters bekanntgegeben.

Wie Zander Junior am Montagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichten konnte, sei die Operation erfolgreich verlaufen. Sein Vater erhole sich aktuell auf seinem Zimmer in der Berliner Charité, wo er weiter behandelt wird. Trotz leichter Kopfschmerzen sei Frank Zander in guter Verfassung:

"Er freut sich schon auf einen Besuch von mir, dann stoßen wir gemeinsam mit einem Schluck Bier an und besprechen, wie die weitere Nachbehandlung ablaufen soll."

Ende Dezember hatte die Familie Zander öffentlich gemacht, dass bei dem 81-Jährigen ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit diagnostiziert wurde, die man fachsprachlich als Hydrozephalus bezeichnet. Zander selbst hatte im Vorfeld der OP in der typischen Berliner Mundart verkünden lassen: "Aber ich weiß, es wird allet jut und ick freu mich schon auf n frisch gezapftes Bier nach der OP."

Frank Zander ist nicht nur als Musiker bekannt, sondern auch für sein soziales Engagement. So organisierte seine Familie am 22. Dezember, nach einer Unterbrechung durch die Corona-Pandemie, erst kürzlich wieder die traditionelle Weihnachtsfeier für Berliner Obdachlose – aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme diesmal allerdings ohne Zander Seniors Anwesenheit.

