Nach ihrer Tochter: Sheens Ex-Frau Denise Richards nun bei OnlyFans – Unlängst wurde bekannt, dass Hollywood-Star Charlie Sheen höchst unzufrieden über die Tatsache ist, dass seine Tochter „Sam“ Sheen, just 18 geworden, direkt ein „OnlyFans“-Konto eröffnet hat. Nun tut es ihr ihre Mutter, Sheens Exfrau Denise Richards, nach. Gerade einmal eine Woche nach der gemeinsamen Tochter hat auch sie ein Konto bei „OnlyFans“ eröffnet.

Über Instagram verkündete die Prominente, welche vor allem durch Filme wie „Starship Troopers“ oder „Wild Things“ Bekanntheit erlangte, dass sie sich nun bei der Plattform angemeldet habe. Dort untertitelte sie ein entsprechendes Posting: „Bereit … Los gehts. #onlyfans. Link ist in der Bio.“ Am 13. Juni eröffnete also Tochter Sam Sheen ihr Konto auf der Plattform, auf der unter anderem erotische Bilder und Videos gegen Zahlung eines Betrages zugänglich gemacht werden können, anderthalb Wochen später folgt ihr die Mutter nach.

Bei Charlie Sheen sorgte die Entscheidung seiner Tochter seinerzeit für Unmut, MANN.TV berichtete. Nachdem er sich negativ zur Entscheidung der 18-Jährigen geäußert hatte, war es Denise Richards gewesen, die ihre Tochter öffentlich gegen Kritiker in den sozialen Medien verteidigt hatte. So schrieb sie etwa:

„In der letzten Woche habe ich viele negative Kommentare in den sozialen Netzwerken erhalten. Ich muss sagen, ich wünschte, ich hätte das Selbstvertrauen, das meine 18-jährige Tochter hat. Und ich kann auch nicht über ihre Entscheidungen urteilen. Ich habe 'Wild Things' & 'Playboy' gemacht; ehrlich gesagt sollte ihr Vater das auch nicht tun.“

Die 51-Jährige ergänzte: „Ich habe erst in den letzten paar Monaten von @onlyfans erfahren. Weil Frauen und Männer aus der Erwachsenenfilmindustrie dort zu finden sind, wird geurteilt. Ich nehme an, die sind aber auch auf Instagram und Twitter. Gibt es [also] einen Unterschied zwischen dem Posten von Bildern von sich selbst in einem Bikini auf IG? Wir haben es alle getan.“ Sie warf die Frage auf:

„Ist es so schlimm, es zu kontrollieren und zu monetarisieren? Es tut mir leid, aber was soll's, wenn ich dafür bezahlt werde, und das in meinem Alter? Um mich in einem Bikini zu sehen?!? Gott schütze dich. Vielleicht sollte ich mein eigenes Konto eröffnen …“ Charlie Sheen hatte seine vorherigen Aussagen zur Entscheidung der Tochter später über seinen Publizisten Jeff Ballard zurückziehen lassen.

Gegenüber „Us Weekly“ sagte Ballard, Charlie Sheen habe später angemerkt, seine Ex-Frau habe „eine Reihe von wichtigen Punkten beleuchtet“. In Sheens Namen sagte Ballard: „Jetzt ist es wichtiger denn je, dass Sami sich auf eine geschlossene elterliche Front verlassen kann, wenn sie sich in dieses neue Abenteuer stürzt. Von diesem Moment an wird sie diese im Überfluss haben.“

