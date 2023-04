Nach DSDS-Aus: Katja Krasavice ergattert neuen Hammer-Job – Bei DSDS ging es in diesem Jahr wahrlich heiß her. Allerdings nicht unbedingt vor der Kamera, spielten sich die wahren Newsbringer doch eher hinter den Kulissen ab. Mit Katja Krasavice hatte sich Dieter Bohlen für seine eigentlich doch so glorreich angedachte Rückkehr nämlich eine äußerst renitente Mitjurorin ins Boot geholt, die nicht davor zurückschreckte, dem Poptitan ordentlich die Meinung zu geigen.

In den sozialen Medien ging sie förmlich auf Bohlen los, kritisierte etwa seinen Umgang mit Frauen, und nahm dabei kein Blatt vor den Mund.

Es ist von daher nicht unbedingt verwunderlich, dass die selbsternannte „Boss Bitch“ nicht an den Juroren-Tisch zurückkehren wird, einen allzu großen Verlust scheint dies für Krasavice jedoch nicht darzustellen.

Ganz im Gegenteil, geht es für die Rapperin doch nun selbst wieder auf die große Bühne.

Einem Bericht von „Bild“ zufolge soll Krasavice nämlich noch in dieser Saison den Gästen im Ballermann-Kult-Schuppen „Megapark“ so richtig einheizen. Auf Anfrage des Blattes bestätigte der Megapark-Direktor Carlos Lucio: „Ja, es stimmt, Katja Krasavice wird im Megapark auftreten.“

Wie es heißt, soll der erste Auftritt am 17. Mai stattfinden.

„Top-Künstler sollen künftig das Image des Megaparks aufwerten und die Qualität der Playa de Palma steigern“, erklärt Lucio und ergänzt:

„Katja Krasavice ist derzeit eine der gefragtesten Künstlerinnen in Deutschland und Mitteleuropa. Für den Megapark ist es eine Ehre und ein Luxus, sie auf der Bühne begrüßen zu dürfen.“

Von daher soll es nicht bei dem Auftritt am 17. Mai bleiben: „Wir hoffen auch, dass die Ankündigung, dass Katja Krasavice als Künstlerin im Megapark auftreten wird, viele Fans begeistern wird.“

Neben Krasavice wolle man außerdem noch weitere „TOP-Künstler“ an den Start bringen – um wen es sich dabei handeln soll, bleibt uns der Megapark bislang jedoch schuldig.

Quelle: bild.de