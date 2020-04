Nach Corona-Krise in China: 20.000 Touristen drängen in Nationalpark – Ein ebenso kurzes wie eindrucksvolles Video zeigt den Moment, in dem 20.000 Touristen in China in einem Pulk in einen Nationalpark stürmen, nachdem dieser freien Eintritt anbot. Viele der Tausenden Besucher tragen dabei immer noch Schutzmasken gegen das Coronavirus, was das Material noch verstörender macht. Soziale Distanz sieht anders aus.

Zusammenfassung:

Aufgrund des Corona-Ausbruchs musste ein Nationalpark in der chinesischen Provinz Anhui seit dem 25. Januar 2020 schließen.

Als der Park am 21. Februar 2020 erstmal wieder öffnete, stürmten 20.000 Touristen den Park - nicht zuletzt, weil der Eintritt für Anwohner der von Covid-19 schwer betroffenen Gegenden erlassen wurde.

Die Führung des Nationalparks steht nun in der Kritik, weil kein ausreichender Abstand zwischen den Dränglern gewährleistet werden konnte.

Das Video (unten) zeigt die dramatischen Bilder.

Die komplette Meldung & Video:

Der „Huangshan National Park“ in der ostchinesischen Provinz Anhui musste am 25. Januar seine Pforten wegen der Corona-Epidemie in China schließen. Am 21. Februar öffnete der Park wieder – begrenzte nach eigenen Angaben seine Besucherzahl jedoch von 50.000 auf 20.000 Personen.

Um nach der Epidemie die Tourismusbranche ein wenig anzukurbeln, wurde dabei für die beliebte Besucherregion, die auch auf den Namen „Gelbe Berge“ hört, für Anwohner aus der von Covid-19 schwer betroffenen Gegend der Eintrittspreis erlassen.

Nicht unbedingt die klügste Idee, denn so drängten sich Tausende vor den Zugängen zur Parkregion, von einem Mindestabstand von zwei Metern konnte dort nicht ausgegangen werden

Die 20.000 Drängler konnten von Glück sprechen, wenn auch nur zwei Zentimeter Abstand zum Nebenmann gewahrt wurden.

Um 9:22 Uhr an diesem Tag hatte dieser Zugang zum Park bereits 80 Prozent seiner Kapazität erreicht. Um 10:22 Uhr befanden sich 20.000 Besucher im Nationalpark.

Der „Huangshan National Park“ steht deswegen in der Kritik, weil er sein für viele Besucher interessantes Gratisangebot ausgerechnet während der Corona-Pandemie unterbreitet hatte.

Die Führung des Nationalparks entschuldigte sich bei den Besuchern, die nicht mehr eintreten konnten.

Es war zu starken Verlangsamungen beim Eintritt gekommen, weil man jeden Besucher auf Körpertemperatur und Gesundheitszustand untersuchte, bevor man ihn einließ, hieß es.

Trotzdem können die Bewohner der Provinz Anhui, die an das Corona-Epizentrum Hubei/Wuhan angrenzt, zwischen dem ersten 14. April weiterhin die 31 Sehenswürdigkeiten des Parks gratis besuchen.

Hier seht ihr die dramatischen Szenen im Video:

