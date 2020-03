Nach Dating-App für Männer mit kleinem Penis: Nun auch App für Männer mit großem Penis – unlängst wurde eine Dating-Plattform für Männer veröffentlicht, die einen kleinen Penis haben. „Dinky One“ nennt sich diese Seite (MANN.TV berichtete). Nun hat deren Schöpfer eine neue Plattform ersonnen, die auf den Namen „Big One“ nennt und Männer als Zielgruppe hat, die eher überdurchschnittlich bis sehr gut bestückt sind – und Frauen, die dies bevorzugen.

„Big One“ richtet sich an Männer mit einer Penislänge von 5,5 Zoll (= 13,9 Zentimeter) oder mehr, die damit in erregtem Zustand über dem Weltdurchschnitt liegen. Die Plattform steht Menschen aller Geschlechter offen, die solche Penisgrößen oder weit darüber bevorzugen. Der Schöpfer beider Plattformen – „Dinky One“ wie „Big One“ –, ein gewisser David Minns, betont sein Ziel, allen Männern genau die Plattform zu geben, die sie benötigen.

Minns gegenüber der englischen „Metro“:

„'Big One' wurde zur Befriedigung der zahlreichen Anfragen nach dem erfolgreichen Start von 'Dinky One' erstellt. Die meisten der Rückmeldungen, die ich von 'Dinky One' erhielt, waren Männer, die sich über eine noch nie dagewesene Plattform freuen. Die Kommentare für 'Big One' vor der Markteinführung sind in erster Linie Frauen, die bis heute nach einer Plattform suchen, ohne sich um die Größe sorgen zu müssen. Beide Seiten vervollständigen das Set. Es wird interessant sein zu sehen, welche in den kommenden Monaten/Jahren die beliebteste wird.“

„Dinky One“ hat laut „Metro“ bis heute (Stand: März 2020) bereits 70.000 Nutzer. Unseren Bericht zur Plattform für weniger gut Bestückte findet ihr hier.

Quelle: ladbible.com