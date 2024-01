Nach 75 Jahren: Deutscher Getränkehersteller insolvent – Der ohnehin schon erschreckend langen Liste der Insolvenzen 2023 muss nun kurz vor dem Jahreswechsel ein weiterer Eintrag hinzugefügt werden. Diesmal hat es mit der traditionsreichen Altenburger Destillerie einen bekannten und beliebten Getränkehersteller aus Thüringen getroffen.

Die Altenburger Destillerie hat am 20. Dezember beim Amtsgericht Gera Insolvenz angemeldet.

Laut Rolf Rombach, dem Insolvenzverwalter des vor allem für seine Spirituosen bekannten Herstellers, seien die allgemeine wirtschaftliche Lage und insbesondere die hohen Energiekosten die Hauptgründe für die Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens.

Trotz der Insolvenzankündigung wird der Betrieb in der Destillerie vorerst uneingeschränkt fortgesetzt. Bis zum Jahresende möchte man nun Strategien entwickeln, um das Unternehmen zu stabilisieren und die finanzielle Lage zu verbessern.

Zum Zeitpunkt der Insolvenzankündigung zählte die Altenburger Destillerie rund 30 Mitarbeiter, die ihren Lohn für den Monat November bereits erhalten haben und weiterhin im Betrieb tätig sind. Die Zukunft der Angestellten im kommenden Jahr ist jedoch noch ungewiss.

Der Betrieb wurde nach eigenen Angaben 1948 gegründet und beschäftigte in seinen besten Zeiten bis zu 65 Mitarbeiter. Mit einem Sortiment von über 120 Produkten und einer jährlichen Produktion von rund 30 Millionen Flaschen gehört das Unternehmen zu den größeren Spirituosenherstellern in Deutschland und Europa. Darüber hinaus exportiert Altenburger seine Produkte in mehr als 20 Länder weltweit.

