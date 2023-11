Nach 15 Jahren: Kult-Getränk kehrt in deutsche Supermärkte zurück – Heutzutage gibt es Sport- und Energydrinks in Hülle und Fülle. Das war in den 90er Jahren noch anders, weshalb in den Taschen der Fitnessbegeisterten vor allem eine Marke zu finden war: Gatorade. Der Markt sollte in der Folgezeit jedoch rasch wachsen, die Konkurrenz wurde größer und aggressiver und das Kult-Getränk im Jahr 2009 schließlich vom deutschen Markt genommen.

Wie aus einer Vereinbarung zwischen der Krombacher-Tochter Drinks & More und dem Konzern PepsiCo hervorgeht, soll der Marke nun aber ein großes Comeback in Deutschland bevorstehen.

Laut der "Lebensmittel Zeitung" ist eine Markteinführung für den April 2024 geplant, zunächst in Form von 0,5-Liter-Flaschen in den Sorten "Cool Blue", "Lemon", "Orange" sowie "Tropical Burst" – die beiden letztgenannten Geschmacksrichtungen wird es auch als zuckerfreie Version geben.

Philipp Raddatz, Geschäftsführer von „Drinks & More“, erklärte: „Funktionelle Sportgetränke erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit und verzeichnen derzeit das stärkste Umsatzwachstum im Segment der alkoholfreien Getränke.“

Die im Jahr 2001 von PepsiCo übernommene Marke Gatorade bringt es laut der britischen Unternehmensberatung Brand Finance auf einem Marktwert von 4,9 Milliarden US-Dollar und belegt damit den sechsten Rang unter den weltweit bekanntesten und wertvollsten Marken für alkoholfreie Getränke.

Hierzulande ist Coca-Cola mit seiner Sportgetränkemarke "Powerrade" inzwischen Marktführer in diesem Segment, doch auch auf den Influencer-Drink "Prime" entfällt ein immer größeres Stück vom Kuchen.

