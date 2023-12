Deutscher Würstchenhersteller meldet Insolvenz an

Nach 140 Jahren Unternehmensgeschichte: Deutscher Würstchenhersteller meldet Insolvenz an – Seit geraumer Zeit hören wir gefühlt jede Woche von immer weiteren Insolvenzanträgen traditionsreicher Unternehmen hier in Deutschland. Als jüngster Eintrag auf der immer länger werden Liste kommt nun die Halko GmbH dazu, wo die beliebten Halberstädter Würstchen produziert werden. Wie es heißt, habe das Amtsgericht Magdeburg die vorläufige Insolvenzverwaltung bereits am vergangenen Donnerstag angeordnet.

Das Ziel des Antrages sei es nun, das Unternehmen zu sanieren.

Laut der Halberstädter Würstchen- und Konservenfabrik GmbH & Co. KG, welcher die Halko GmbH als Produktionsbetrieb und integraler Bestandteil angehört, habe man sich aufgrund einer aktuellen Liquiditätskrise, welche auf die marktpolitischen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist, zu diesem Schritt gezwungen gesehen. Allerdings betont die Geschäftsführung im Zuge der Mitteilung, dass der Betrieb trotz der finanziellen Herausforderungen ohne Einschränkung fortgesetzt werden soll.

Damit sind die Jobs der 57 Mitarbeiter der Halko GmbH sowie jene der 164 Mitarbeiter umfassenden Gesamtbelegschaft der Halberstädter Würstchen- und Konservenfabrik vorerst noch sicher.

Das Unternehmen gilt als Erfinder der Dosenwurst, nachdem man dort bereits im Jahr 1896 als erstes weltweit Brühwürste in Konservendosen angeboten hatte.

Quelle: chip.de