Nach 130 Jahren: Traditions-Brauerei muss schließen – Erneut gehen bei einer Traditionsbrauerei aus Deutschland die Lichter aus. Getroffen hat es diesmal einen Betrieb aus Niedersachsen, laut einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens soll aber zumindest die Marke am Leben erhalten werden.

In Peine wird die Braumanufaktur Härke nach über 130 Jahren Brautradition bis zum Jahresende die Pforten schließen.

In die Insolvenz geraten war der Betrieb im Jahr 2013 schon einmal, daraufhin aber von der Einbecker Brauerei übernommen worden. Nun aber soll auch die Marke künftig in bisheriger Menge und Qualität in Einbeck hergestellt werden. Den nach Unternehmensangaben von der Schließung betroffenen sieben Mitarbeitern wurde entsprechend ein Angebot zur Weiterbeschäftigung in dem Schwesterbetrieb in Einbeck gemacht.

Bezüglich der Gründe für die Schließung spricht das Unternehmen von sinkenden Verkaufszahlen bei gleichzeitig gestiegenen Kosten. So sei die Biermenge bereits seit 2019 um ein ganzes Viertel geschrumpft.

Vonseiten Einbecks wurde im Rahmen der Corona-Pandemie schon zuvor die Schließung des Standortes in Peine in Betracht gezogen. Da sich der Absatz der Marke jedoch nicht wieder erholen konnte, sei dieser Schritt nun notwendig geworden.

Immerhin könne man so Fixkosten in Höhe eines mittleren sechsstelligen Betrages einsparen.

Gegründet wurde die Braumanufaktur Härke im Jahr 1890, die seit jeher im Stadtzentrum von Peine firmiert. Künftig sollen dort nun aber ein Seniorenwohnheim, eine Kindertagesstätte und Apartments entstehen.

Quelle: chip.de