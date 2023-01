Mysteriöse Wolke: Wetterphänomen sorgt für großes Aufsehen – Immer wieder sorgen allerlei kuriose Dinge am Himmel weltweit für erstaunte Blicke. So wie nun eine wahrhaft mysteriöse rosa Wolke, die Menschen im türkischen Ort Bursa an den Ausläufern des Bergs Uludağ vor ein aufsehenerregendes Rätsel stellte.

Dies wurde natürlich direkt in diversen Videos festgehalten. Und was man dort sieht, schaut im ersten Moment nach einer Photoshop-Bearbeitung aus. Doch die mysteriöse Wolke ist echt. Während einige Menschen in dem Gebilde am Himmel ein Auge erkannt haben wollen oder sogar ein UFO vermuteten, hat diese Erscheinung eine recht spektakuläre Erklärung.

Imposante „Lenticularis-Wolken“

Laut Meteorologen handelt sich hierbei nämlich um ein Wetterphänomen. Genauer gesagt um sogenannte „Lenticularis-Wolken“ oder auch „Linsen-Wolken“ genannt. An den Ausläufern des Berges Uludağ sorgten Scherströmungen an der Grenze zweier Luftschichten dafür, dass diese wahrlich beeindruckende „Linsen-Wolke“ entstehen konnte.

Ein Wetterphänomen, das man auch oft im Westen der USA sichten kann. Nämlich dort, wo die feuchte Luft vom Pazifik aus auf die Rocky Mountains trifft. Zum Vorteil der Wolke in Bursa kam hinzu, dass man auch noch die richtige Tageszeit erwischte, denn der Sonnenuntergang ließ die spektakuläre Wolke noch imposanter und mysteriöser erscheinen.

