Mysteriöse Sichtung über Großstadt: Dreieckiges Flugobjekt erstaunt UFO-Jäger – Eine langfristige und per Video dokumentierte Sichtung eines mysteriösen Flugobjekts über einer Großstadt fasziniert UFO-Fans und stellt einen filmenden Zeugen vor ein Rätsel. Ganze zwei Stunden lang soll das UFO über Islamabad, der Hauptstadt Pakistans, gekreist haben – so zumindest die Angaben des Augenzeugen. Einen Video-Ausschnitt, der von dem Vorfall stammen soll, findet ihr im Anschluss.

Der 33-jährige Arslan Warraich filmte laut eigenen Angaben die Vorgänge und kommentierte: „Ich weiß immer noch nicht, was das war. Ich habe es für mehr als zwölf Minuten zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen, Dutzende Fotos gemacht und es für den Großteil von zwei Stunden beobachtet.“

Weiter führte Arslan Warraich aus:

„Auf das bloße Auge mag es wie ein schwarzer Felsen wirken, doch als ich heranzoomte, konnte ich sehen, dass es grob dreieckige Form und eine deutliche Wölbung (vielleicht ist auch ‘durchsichtige Wölbung’ oder ‘Kanzel’ gemeint, d. Übersetzer.) auf der rückwärtigen Spitze aufwies. Es war vollständig schwarz, hatte keine scharfen Kanten. Es reflektierte nicht allzu viel Licht und es ging kein Leuchten davon aus.“ Einem Bericht des Portals „Ladbible“ zufolge hing das Objekt über dem Stadtteil DHA 1 von Islamabad.

Sowohl eine Fliege als auch mehrere Vögel sind im Video zu sehen, welche dem Portal zufolge „den klaren Unterschied zwischen sich und dem entfernten UFO“ zeigen. Der Filmer selbst führte aus:

„Ich weiß zwar nicht, was es war, aber ich weiß, was das nicht war – es war kein Vogel. Ich hatte tatsächlich Vögel in dem Clip, während ich das Ding gefilmt habe. Ich lenke selbst Drohnen, also weiß ich, dass es auch keine kommerzielle Drohne war. Und es ergibt keinen Sinn, dass unser Militär geheime Drohnen über einem Nobelviertel von Islamabad fliegen lässt, wo die meisten Armee- und Regierungsbeamten leben.“

UFO-Jäger: „So fängt man ein UFO ein.“

Warraich teilte seine Aufnahmen mit UFO-Jägern. Diese zeigten sich von der Klarheit der Bilder beeindruckt. Einer von ihnen lobte den Filmer: „Nicht nur wegen der technischen Leistung, die darin besteht, die Spur so lange zu verfolgen, sondern auch wegen des ausführlichen Kommentars und der Beschreibung des Ereignisses. Ist Ihnen klar, wie selten ein Dokument wie dieses ist?“ Ein anderer zog ein lobendes Fazit: „So fängt man ein UFO ein.“

Arslan Warraich ist selbst nicht sicher, was er da gefilmt hat, hält aber für unwahrscheinlich, dass es kein außerirdisches Leben gibt:

„Bei der Anzahl der Sterne und Planeten im bekannten Universum ist es statistisch unmöglich, dass wir die einzigen intelligenten Wesen in diesem Universum sind. Es muss Zivilisationen geben, die Millionen oder Milliarden von Jahren weiter fortgeschritten sind als wir, und dann muss es andere geben, die gerade erst anfangen. Haben sie die Erde schon besucht? Ich denke, wir müssen uns die Beweise ansehen und sehen, wohin sie führen. Eine Möglichkeit besteht sicher.“

