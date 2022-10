Es war eine alles andere als gewöhnliche Nacht für den Lieferfahrer Nicholas Bostic: Er fuhr an einem Haus in der Stadt Lafayette im US-Bundesstaat Indiana vorbei und fand statt des Wohnhauses eine lodernde Flammenhölle vor. Der 25-Jährige zögerte nicht, fuhr in die Einfahrt, stürmte unter Rufen in das Gebäude auf der Suche nach Überlebenden – und fand zwei Kinder und drei Teenager vor, die er allesamt aus dem Inferno rettete.

Zwei Kinder im Alter von eins und sechs Jahren, außerdem zwei Jugendliche im Alter von 13 sowie ein 18-Jähriger waren von dem Feuer eingeschlossen. Vier der jungen Menschen sind Geschwister, ein 13-Jähriger war ein Freund, der bei der Familie übernachtete, so ein offizieller Bericht. Bostic hatte an dem besagten Abend kein Smartphone dabei, konnte den Notruf nicht verständigen.

Kurzerhand beschloss er, durch die Hintertür in das Gebäude vorzudringen

Oben fand er vier Kinder vor, die er nach draußen in Sicherheit geleitete, während enorme Hitze und dicker Rauch das Haus bereits vollständig durchzogen, der Brand griff rasch um sich. Als er erst einmal mit den vier draußen angelangt war, erfuhr er, dass ein sechsjähriges Mädchen sich immer noch in dem Gebäude befand. Also kehrte der Lieferfahrer ein weiteres Mal in das Inferno zurück, indem er auf Knien durch das Gebäude kroch, fand das Kind in dem hochdichten, giftigen Rauch lebend vor.

Kurzerhand eilte er mit dem Mädchen zu einem Fenster im Obergeschoss, schlug das Glas mit der blanken Faust nach außen ein und sprang das Kind im Arm bergend in die Tiefe. Eingetroffene Rettungskräfte leisteten eine Erstversorgung, Nicholas Bostic musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden: Er hatte schwere Schnittverletzungen am Arm sowie eine schwerwiegende Rauchvergiftung davongetragen. Der Staatspolizei von Indiana zufolge wurde er aber mittlerweile genesen aus dem Hospital entlassen.

Später beantwortete er der Öffentlichkeit Fragen zu dem Vorfall

So sprach Bostic etwa mit dem Regionalsender „ABC7 Chicago“ und offenbarte, dass der Vater der Kinder ihn zu einem gemeinsamen Abendessen als Familienmitglied eingeladen habe: „Der Vater sagte, er würde mich gerne zum Essen einladen. Sie heißen mich mit offenen Armen als Teil ihrer Familie willkommen.“ Auf die Frage, ob er erneut so handeln würde, antwortete der Pizzalieferant:

„Ich bin froh, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Wenn sich die Gelegenheit noch einmal ergeben würde, würde ich es wieder tun. Ich wusste, was ich damit riskierte. Ich wusste, dass es in der nächsten Sekunde um mein Leben gehen könnte. Aber jede Sekunde zählte.“ Police Lieutenant Randy Sherer aus Lafayette bestätigte, dass das Feuer am 11. Juli um 0:30 Uhr ausgebrochen war. Er nennt Bostics Vorgehen„heroisch“.

Gegenüber „NBC“ (siehe Video unten) erklärte der Brandmeister der Feuerwehr von Lafayette, Richard Doyle:

„Wäre Herr Bostic auch nur zwei Minuten später an diesem Brandherd aufgetaucht, diese Kinder wären verloren gewesen.“ Nicholas Bostic sagte gegenüber dem Sender: „Ich war bereit, in dieser Nacht mein Leben zu lassen.“ Statt seines zu verlieren, hat er ganze fünf junge Leben gerettet.

