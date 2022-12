Mordkommission ermittelt: Angriff auf Weihnachtsmarkt – Für viele ist die Vorweihnachtszeit die schönste Zeit im Jahr. Damit verbunden ist meist natürlich auch ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt der mit all den Büdchen zum gemütlichen Schlendern und Glühwein einlädt. Auf dem Weihnachtsmarkt am Centro Oberhausen in Nordrhein-Westfalen war allerdings alles anders.

Denn dort gerieten am Montag, den 28. November, zwei Personengruppen aneinander. Es kam gegen 22.45 Uhr zum handfesten Streit am Platz der Guten Hoffnung bei dem dann einer der Personen einen spitzen Gegenstand zückte und auf mindestens zwei Personen losging. Dabei erlitten sie Schnitt- und Stichverletzungen. Der herbeigerufene Notarzt versorgte daraufhin die beiden verletzten Personen (deutsch-türkisch) und brachte sie in ein nahegelegenes Krankenhaus in Oberhausen.

Eines der Opfer, ein 19-Jähriger, schwebte sogar in Lebensgefahr. Der Täter ergriff währenddessen die Flucht. Allerdings hat die Polizei Essen die Ermittlungen aufgenommen und auch eine Mordkommission eingerichtet. Am Morgen danach konnten Spezialeinsatzkräfte zwei Verdächtige im Alter von 22 und 24 Jahren vorläufig festnehmen.

Nun sucht die Polizei Essen nach Zeugen, die den brutalen Angriff und den Täter beobachtet haben. Die Täterbeschreibung lautet wie folgt:

Männlich

Ca. 19 Jahre alt

Ca. 1,80 m groß

Südländisches Erscheinungsbild

Haare rasiert

Bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke und einem schwarzen Basecap

Unter der Nummer der Polizei Essen 0201/829-0 können Hinweise zum Tathergang und/oder den Tatverdächtigen geben werden.

Quelle: presseportal.de