Zersägt in 2,2 Sekunden

Zersägt in 2,2 Sekunden: Mega-Kettensäge mit V8-Motor wird mit allem fertig – Kettensägen. Selbst die kleinste unter ihnen macht kurzen Prozess mit Ästen und (dünnen) Baumstämmen. Die großen Modelle, die in den Händen von Holzfällern in den Wäldern dieser Welt zum Einsatz kommen, fressen sich auch durch Baumriesen, können mit entsprechenden Gestellen und mehreren PS auch Stämme der Länge nach aufspalten. Doch sie alle verblassen vor dem Monster aus diesem Video: einer V8-Kettensäge …

So beliebt sind Kettensägen beziehungsweise die Holzfäller, dass es ganze sportliche Disziplinen gibt, die sich damit auseinandersetzen. Man denke nur an die „Lumberjack Games“ oder den Wettbewerb von Kettensägen-Hersteller Stihl namens „Timbersports“. Wettkämpfe der Stärke, des Augenmaßes und des Geschicks, die es praktisch gibt, seit Holzfällerei betrieben wird, stehen dabei im Mittelpunkt.

Doch selbst in diesem Nischensport gibt es weitere Nischen:

Eine davon nennt sich „Hot Saw“ – und wer zum ersten Mal damit konfrontiert wird, bei dem besteht eine gewisse Chance, dass die Kinnlade herunterklappt. Denn hier werden maßgeschneiderte, eigens gebaute Kettensägen auf Baumstämme losgelassen. Sägen, die mit den stärksten und verblüffendsten Antrieben ausgestattet sind. Etwa eine ganze Harley-Davidson, die statt eines Hecks über ein motorisiertes Sägeblatt verfügt.

Oder jene Unterkategorie von Hot Saws, die von mindestens zwei Mann bedient werden müssen: Besagte V8-Kolosse, die mit der Kraft eines brüllenden Muscle Cars kurzen Prozess mit Holz jeder Dicke machen. Ein ausgewachsener, mächtiger Stamm lässt hier in 2,2 Sekunden eine Scheibe – dem Gewicht im Zusammenspiel mit der Power ist er nicht gewachsen.

Quelle: popularmechanics.com