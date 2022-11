Auf OnlyFans und Fanvue: Erotik-Model erfüllt verrückte Kunden-Wünsche – Chloe Tami aus dem schottischen Glasgow hat es bereits weit gebracht, ist aber noch lange nicht am Ende dessen, was sie erreichen möchte. Bereits jetzt verdient sie über ihre Fans auf Plattformen wie OnlyFans und Fanvue im Schnitt 4.000 Pfund pro Tag – also fast 4.600 Euro – und konnte dadurch ihr für 210.000 Pfund frisch gekauftes Haus in weniger als einem Jahr abbezahlen.

Erste Berühmtheit erlangte das 25-jährige Erotik-Model auf den gängigen Social-Media-Plattformen, von wo aus ihr eine treue Schar von Anhängern in abonnementbasierte Dienste gefolgt ist.

Ihren Erfolg verdankt sie vor allem der Tatsache, dass sie auf die meisten Wünsche ihrer Kunden eingeht, und seien sie auch noch so verrückt. Dem „Daily Star“ verriet Chloe: „Es ist wirklich ein Vollzeitjob, ich lade täglich neue Inhalte hoch, aber ich spreche mit meinen Abonnenten und schreibe ihnen ständig, Tag und Nacht.“

„Die Nachrichten nehmen kein Ende, es ist schwer, da mitzuhalten.“

Die blonde Schottin weiß aber auch, dass man nur dann Erfolg haben kann, wenn man ständig aktiv ist und seinen Abonnenten eben jene persönliche Erfahrung bietet.

Auf die seltsamsten Wünsche, die ihre Abonnenten ihr geschickt haben, angesprochen, entfährt Chloe zunächst ein Lachen, die daraufhin erklärt: „Also die privaten Anfragen über mein Fanvue-Konto bringen normalerweise das meiste Geld ein.“

„Manchmal sind es einfache Sachen, wie zum Beispiel den Namen eines Mannes auf meinen Körper zu schreiben ... sie lieben es, weil es für sie total persönlich ist. Und auf der anderen Seite habe ich einige sehr interessante persönliche Gegenstände per Post geschickt bekommen, um damit zu spielen ...“

„Aber mehr verrate ich nicht.“

Einmal habe sie stolze 25.000 Pfund für eine private Anfrage erhalten – worum es dabei genau ging, behält sie jedoch ebenfalls für sich.

Bezüglich ihrer Tätigkeit als Sex-Arbeiterin habe sie noch nie Vorbehalte gehabt, erklärt Chloe: „Ich bin ziemlich geschäftstüchtig und habe es vom finanziellen Standpunkt aus gesehen.“

„Alles, was ich gelesen habe, war, dass andere Creator so viel Geld verdienen, und ich wollte es selbst ausprobieren. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich nie zurückgeblickt habe.“

Der Kauf ihres Hauses war Chloe zufolge nur der Anfang, die auf lange Sicht plant, professionell ins Immobiliengeschäft einzusteigen und Vermieterin zu werden. Kurzfristig werde sie aber zunächst in bessere Beleuchtung, aufregendere Dessous und mehr Inhalte investieren.

Mit Plattformen wie OnlyFans und Fanvue beschreitet Chloe einen Weg, der für immer mehr erwachsene Briten mit Blick auf die stetig steigenden Lebenshaltungskosten in Großbritannien attraktiv wird.

Ein Sprecher von Fanvue erklärte dem „Daily Star“, dass die Zahl der Inhaltsersteller auf der Plattform um 320 Prozent gestiegen sei und die Branche laut Forbes inzwischen einen Wert von 100 Milliarden Dollar habe.

Quellen: dailystar.co.uk , tag24.de