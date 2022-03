Gedankenlose Tat mit Folgen: Müllmann zerlegt Schneemann von 3-Jährigem – Normalerweise sind Schneemänner eher friedliche Gesellen. Doch das hat einen Vertreter dieser Art im englischen Hereford nicht retten können, der aus ungeklärten Gründen die Wut eines Müllmannes auf sich zog.

Wie auf den Bildern einer Überwachungskamera zu sehen ist, köpft der Mann während seiner Arbeit den Schneemann mit einem Karate-Kick, entleert daraufhin ein paar weitere Tonnen, nur um dann erneut auf den wehrlosen Burschen einzutreten. Erst als auch die zweite der insgesamt drei Kugeln in sich zusammenbricht, lässt der Mann von seinem zerstörerischen Tun ab und fährt mit seinen Kollegen davon.

Unter normalen Umständen wäre es damit vermutlich getan gewesen, allerdings gehörte die Überwachungskamera ausgerechnet der Familie, deren Kinder – ein dreijähriger Junge und ein sechsjähriges Mädchen – den Schneemann gebaut hatten. Pech für den angriffslustigen Müllmann.

Wie die Mutter später berichten sollte, sei ihr Sohn beim Anblick dessen, was man seinem Schneemann angetan hatte, nämlich in Tränen ausgebrochen, was die Frau veranlasste, das Video dem Arbeitgeber des Müllmannes zu schicken. Dieser zögerte nicht lange und kündigte dem Nachwuchs Bruce Lee!

Gegenüber der „Hereford Times“ erklärte ein Sprecher des Gemeinderates: „Wir sind uns dieses Vorfalls bewusst und enttäuscht, dass sich eine Person, die den Gemeinderat vertritt, so verhalten hat.“

Der „Täter“ wiederum ist sich keiner Schuld bewusst. Auf Facebook postete er: „Ja, ich habe den Schneemann getreten. Nein, er hat keine Gefühle“ und zog in einer etwas kruden Argumentationskette Vergleiche zur Corona-Pandemie.

Vermutlich hätte es lediglich einer Entschuldigung bedurft, aber so ist der Mann seinen Job nun los.

Quelle: rnd.de