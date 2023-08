So bekommt man seine Dusche kalkfrei

Mit Haushaltsmitteln: So bekommt man seine Dusche kalkfrei – Jeder, der seiner Körperpflege regelmäßig in einer Duschkabine nachgeht, kennt das Problem mit den unschönen Flecken, Rändern und Schlieren aus Kalk, die hartnäckig immer wiederkehren und stets Putzen nötig machen. Es gibt „chip.de“ zufolge allerdings ein einfaches Hausmittel, das Abhilfe verspricht und das Duschleben damit deutlich einfacher macht.

Schritt eins zu kalkfreien Duschwänden ist ein herkömmlicher Abzieher, den es inzwischen auch speziell für Sanitärzwecke zu kaufen gibt. Damit sollte man nach jedem Duschgang die Kabine von Wasserresten befreien.

Mit dieser einfachen Maßnahme spart man sich schon immens viel Putzarbeit.

Geputzt werden muss aber natürlich trotzdem zuweilen, wobei viele dann mit aggressiven Mitteln zu Werke gehen. Wie die Lifehacker von „chip.de“ allerdings wissen, sind derartige umweltbelastende Produkte gar nicht nötig.

Der Tipp der Experten: Greift einfach zum Klarspüler.

Hier bietet sich einfach das Mittel an, welches ihr auch in eurer Spülmaschine benutzt. Einfach ein paar Tropfen Klarspüler in eine zuvor mit Wasser gefüllte Sprühflasche geben, und fertig ist die Saubermischung. Wer Wert auf einen angenehmen Duft legt, kann außerdem noch etwas Weichspüler dazugeben.

Nun muss man die Lösung direkt nach dem Duschen nur noch auf die Wände der Kabine sprühen und einmal kurz abwischen. Et voilà: Wasser- und Seifenreste sollten danach ganz bequem abperlen.

