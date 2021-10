Mit Gurkengläsern und Klopapier: Seniorin legt Telefonbetrüger rein – Alte Menschen sind bekanntermaßen beliebte Opfer von Telefonbetrügern. Mit einer gewieften Seniorin aus dem bayrischen Unterfranken sind Kriminelle jedoch an das falsche Opfer geraten. Diese wusste am Telefon nämlich sofort, mit was für Gesellen sie es da zu tun hatte, und ließ es sich nicht nehmen, den Betrügern eins auszuwischen.

Dazu bedurfte es lediglich einiger Klopapierrollen sowie leerer Gurkengläser.

Die Verbrecher bedienten sich am Telefon der Schock-Masche, im Zuge derer sie der alten Dame weismachen wollten, dass ihre Tochter angeblich als Verursacherin in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein soll.

Nun hatte die Seniorin zwar gar keine Tochter, stellte sich aber dennoch unwissend. Also vereinbarte sie mit den Betrügern ein Treffen vor ihrer Haustür, um diesen dort Geld und Schmuck zu übergeben.

Während sie dies tat, benachrichtigte sie eine Bekannte, damit diese die Polizei informieren konnte.

Nachdem die Täter dann aber immer mehr Druck am Telefon machten, die Geldübergabe sofort stattfinden zu lassen, füllte die Seniorin kurzerhand eine Tasche mit Klopapier und leeren Gurkengläsern, um diese einem Abholer zu übergeben.

Genau das beobachteten zwei Bauarbeiter, die, ob des Vorganges stutzig geworden, sofort die Verfolgung des Mannes aufnahmen. Dies sollte schließlich dazu führen, dass zwei Täter im Alter von 15 und 22 Jahren festgenommen werden konnten.

Gegen die beiden Betrüger wurden Haftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Betruges erlassen.

