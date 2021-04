Mit der Asche seines toten Vaters in der Kugel: Mann bowlt das perfekte Spiel – John Hinkle aus Peoria, Illinois, liebt das Bowlen. Schon als Kind verbrachte er viel Zeit mit seinem Vater und Bruder auf der Bowlingbahn und erlernte den Sport von der Pike auf. Kein Wunder also, dass er später im Zuge seiner Zeit an der Western Illinois University zwei NCAA-Bowling-Meisterschaften gewinnen sollte.

Mittlerweile 39 Jahre alt, blickt der Division-I-Bowler auf eine ganze Karriere voller Spiele zurück. Jener reguläre Liga-Abend am 12. April sollte für ihn jedoch ein ganz besonderer werden. Denn Hinkle warf zu diesem Anlass nicht nur mit einer ganz speziellen Bowlingkugel, sondern auch das perfekte Spiel.

Dazu muss man wissen, dass John eine Zweihandtechnik anwendet und sein Vater im Jahr 2016 gestorben war. Um seinen alten Herren zu ehren, und ihn auf der Bowlingbahn wieder an seiner Seite zu haben, beschloss John also, das ungenutzte Daumenloch seiner Kugel mit der Asche seines Vaters füllen zu lassen.

Und gleich beim ersten Spiel mit eben jener Kugel gelang John eine perfekte 300er-Punktzahl. Soll heißen: Er warf ausschließlich Strikes!

Gegenüber dem Sender WMBD erzählte John:

„Ich hatte im elften und zwölften Frame Tränen in meinen Augen. Ich könnte Ihnen nicht sagen, wo der letzte Ball gelandet ist, so viele Tränen hatte ich beim Werfen.“

Nachdem ihm der 12er-Strike-Durchlauf an dem Abend gelungen war, postete John auf Facebook:

„Ich kann nicht ausdrücken, was der heutige Abend für mich bedeutet. Ich habe gerade eine 300 mit meiner Kugel gebowlt, in die ich die Asche meines Vaters gelegt habe. Er hatte nie ein perfektes Spiel bis JETZT. Vielen Dank, Kayla Marie Johnson, dass du seine Asche in meine Bowlingkugel getan hast. Epische Nacht.“

Es war nicht Johns erstes 300er-Spiel, aber wohl das bedeutsamste. Dem WMBD erklärt er weiter:

„Das ist etwas Besonderes. Dad hat 298, 299 geschossen, hatte nie eine 300. Ich hatte Gänsehaut, Schüttelfrost. Er war dabei. Das ist das beste (300er-Spiel) und definitiv das schwerste. Ich habe gezittert.“

