Mit 68 Jahren: Schauspielerin wird gleichzeitig Mutter und Oma – Die Schauspielerin Ana Obregón ist in ihrem Heimatland Spanien aktuell in aller Munde. Der dort immens populäre Star ist mit 68 Jahren nämlich noch einmal Mutter geworden, gleichzeitig aber auch Oma des Kindes. Eine fraglos äußerst verwirrende Familienkonstellation, die zu einer großen Debatte geführt hat.

Zunächst einmal muss dazu gesagt werden, dass das Kind von einer Leihmutter in den USA ausgetragen wurde, für welches Obregón in rechtlicher Hinsicht die Mutterschaft übernommen hat. In biologischer Hinsicht ist sie allerdings die Großmutter des Babys, da der leibliche Vater ihr eigener Sohn ist.

Dieser verstarb allerdings 2020 mit nur 27 Jahren an einer Krebserkrankung.

Zuvor hatte er jedoch noch Spermien einfrieren lassen, mit denen schließlich die Leihmutter befruchtet werden konnte. Wie Obregón in einem Interview erklärte, habe ihr Sohn seinen Eltern nur eine Woche vor seinem Tod noch verraten, dass es sein „letzte Wille“ sei, Vater zu werden.

Am liebsten hätte er fünf Kinder haben wollen, doch dieses Glück war ihm nicht mehr vergönnt.

Publik wurde dieser ungewöhnliche Fall, nachdem Obregón die Nachricht über ihre neuerliche Mutterschaft selbstbewusst auf dem Cover der spanischen Zeitschrift „Hóla“ der Öffentlichkeit kundtat.

Auf Instagram postete sie außerdem zwei Bilder, von denen das eine die Schauspielerin mit dem Neugeborenen auf dem Arm zeigt, und das zweite sie als junge Frau mit ihrem damals noch kleinen Sohn. Dazu schreibt Obregón: „Wer hätte gedacht, dass ich 30 Jahre später deiner Tochter die Flasche geben würde.“

„Ich wünschte, du wärst noch hier bei uns.“

Doch nicht jeder lässt sich von ihrem Mutterglück anstecken, immerhin ist Leihmutterschaft in Spanien verboten. Die dortige Gleichstellungsministerin Irene Montero bezeichnet sie gar als „Gewalt gegen Frauen“. Allerdings wird gegen das Verbot vonseiten der konservativen Volkspartei Partido Popular Front gemacht, die durchzusetzen versucht, dass man Leihmutterschaft auf unbezahlter Basis freigeben sollte.

Es wird von daher spannend zu beobachten sein, ob der Fall Obregón dazu beiträgt, die Waagschale zu kippen – und vor allem, in welche Richtung.

In gesetzlicher Hinsicht ist Obregón aber auf der sicheren Seite, da Spermienspenden wiederum legal sind und die 68-Jährige damit ganz offiziell mit biologischen Eltern gleichgestellt wird.

Kritiker monieren jedoch, dass eine Mutterschaft in diesem Alter ethische Probleme aufwirft, und werfen Obregón in diesem Zusammenhang Egoismus vor, werde das Kind in absehbarer Zeit doch keine Mutter mehr haben.

