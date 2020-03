Autor: Redaktion MANNTV

Irgendwie können wir im Netz nie lange unterwegs sein, ohne früher oder später zwangsläufig auf ein Video von „MonkeyShow“ zu stolpern, jenem YouTube-Kanal, dessen kreativer Betreiber uns schon so oft mit herrlich nutzlosem Bastelkrams erheitert hat. Offensichtlich weiß der allmächtige Algorithmus, was uns Spaß macht, und so haben wir heute wieder ein Video für euch, in dem gezeigt wird, wie ihr aus einfachen Mitteln ein kleines Scharfschützengewehr basteln könnt.

Dabei wollen wir an dieser Stelle wie stets betonen, dass wir damit nicht dem Handwerk des Tötens, sondern dem des Schaffens huldigen wollen. Auch wenn der Macher zugegebenermaßen ein gewisses Faible für Repliken ikonischer Schusswaffen zu haben scheint, fasziniert doch in erster Linie immer wieder, wie er aus einfachen Mitteln Schussmechanismen zusammenzwirbelt.

Wie immer kommen dabei zunächst Holz für den Schaft und ein Stück einer alten TV- oder Radioantenne als Lauf zum Einsatz. Der Kolben scheint indes aus einer leeren Kugelschreiber-Mine zu bestehen, auf deren Ende eine Art Schraube aufgepfropft ist, die wir irgendwo schon man gesehen zu haben glauben, aber nicht näher benennen können. Vielleicht kann ja einer unserer Leser Abhilfe schaffen?

Neben etwas Klebstoff und einem Bohrer benötigt ihr ansonsten bloß noch eine Krampe zum Arretieren des gespannten Kolbens, ein paar Nägel, ein Gummiband und einen Zahnstocher als Munition. Na ja, und etwas Zeit für diesen herrlichen Unsinn braucht ihr natürlich auch.