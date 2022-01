Unfassbares Glück: Mann findet 85-Millionen-Euro Stein im Garten – Stellt euch vor, ihr buddelt ein wenig in eurem Garten herum, und habt plötzlich für den Rest eures Lebens ausgesorgt. Genau das ist einem Mann kürzlich in Sri Lanka passiert, der mal eben so nebenbei einen gigantischen Edelstein gefunden hat.

Der Mann, dessen wahrer Name aus Sicherheitsgründen nicht bekannt gemacht wurde und der kurioserweise ausgerechnet Edelstein-Händler ist, ließ seinen Garten in Ratnapura auf der Suche nach Wasser bereits vor einem Jahr umgraben.

Dabei stießen die Arbeiter auf die wohl größte und teuerste Ansammlung an Edelsteinen der Welt. Gegenüber der „BBC“ erklärte der Mann: „Ein Arbeiter war beim Brunnenbau auf einige wertvolle Steine gestoßen und hat mir sofort Bescheid gesagt. Später stolperten wir über den riesigen Prüfling.“

Die Männer holten den unfassbaren Schatz aus dem Boden und es verging ein Jahr der Prüfung und Säuberung des Fundes. Mittlerweile ist klar: Der Stein besteht aus zig zusammengepressten hellblauen Saphiren, wiegt stolze 510 Kilogramm und hat 2,5 Millionen Karat.

Der Wert des Juwels: Rund 85 Millionen Euro!

Der Gemmologe Dr. Gamini Zoysa sagte der „BBC“: „Ich habe noch nie zuvor so ein großes Exemplar gesehen. Der Stein wurde vor rund 400 Millionen Jahren in seine heutige Form gepresst.“

Mittlerweile wurde der Klunker auf den Namen „Serendipity Stone“ getauft, was übersetzt so viel bedeutet wie „Stein des glücklichen Zufalls“.

„Wir gehen davon aus, dass vor allem private Sammler und Museen sich dafür interessieren“, betonte Thilak Weerasinghe, Vorsitzender der Edelstein-Vereinigung von Sri Lanka, einer der ohnehin führenden Exportnationen in Sachen Edelsteinhandel.

Alleine im vergangenen Jahr hat man dort trotz Corona-Pandemie etwa 420 Millionen Euro durch den Verkauf von Schmuckstücken verdient. Gut ein Fünftel dieses Wertes kommt nun alleine durch den „Serendipity Stone“ noch dazu.

Quelle: bild.de