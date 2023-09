So lässt sich binnen 2 Minuten einschlafen

Militärisch getestete Methode: So lässt sich binnen 2 Minuten einschlafen – Die Situation dürfte jemand auch dann schon erlebt haben, wenn man nicht unter chronischer Schlaflosigkeit leidet: Man legt sich abends oder nachts zu Bett, doch die Gedanken drehen sich im Karussell, man findet aus unterschiedlichen Gründen einfach keine Ruhe. Schlaf will sich nicht einstellen. Dabei gibt es eine Methode aus dem Zweiten Weltkrieg, entwickelt von der US Army, mit der man binnen zwei Minuten wohlig schlummern können soll.

Wohlgemerkt soll es allerhöchstens zwei Minuten dauern, bis sich der Schlaf einstellt – viele sollen mit dem Armeetrick schon früher wegknacken, wie ein Artikel bei „Chip“ erläutert. Ein notwendiges Hilfsmittel – schließlich liegen laut einer Studie der DAK ganze vier von fünf Arbeitnehmern vor dem Einschlafen ruhelos im Bett, viele holt schließlich nur die Erschöpfung ein.

Hier nennt eine Frau Abhilfe:

So berichtet „Chip“ von der US-Militärbloggerin Sharon Ackermann, die den Trick aus dem Zweiten Weltkrieg erläutert. Die Soldaten der US-Armee sollen damit auch in bewegtesten Zeiten raschen und dringend notwendigen Schlummer gefunden haben. Die Methode soll dabei nicht auf das eigene Schlafzimmer begrenzt, sondern praktisch an jedem Ort umsetzbar sein. Der Grund: Nicht die Schlafposition soll entscheidend sein, sondern vielmehr die Verspannungen unseres Gesichts.

Laut der Expertin bildet das nämlich den Schwerpunkt unserer Emotionen. So erläutert Ackermann: „Wer sein Gesicht entspannt, signalisiert dem restlichen Körper, sich ebenfalls zu entspannen.“ Wer sich also für das Schlafen bereit macht, soll demnach die Augen schließen und nacheinander die Muskelgruppen von Kiefer, Zunge und Mund lockern. Danach soll man Schultern und Nacken folgen lassen, bevor man zu den Armen und Händen übergeht.

Die Folge:

Laut der Expertin schläft schon halb, wessen Oberkörper bereits erschlafft ist. Kein Grund, aufzuhören: Sind Arme und Hände nach dem Gesicht entspannt, geht es mit den Übungen an die Beine. Als Erstes sollte man dabei den rechten Oberschenkel lockern, Wade und Fuß desselben Beins folgen lassen. Anschließend geht man dabei zum anderen Bein über. Wie Ackermann erläutert, bedarf es danach noch eines Schrittes, damit die Gedanken aufhören, durch den Kopf zu kreisen.

Wörtlich erläutert die Militärexpertin: „Stellen Sie sich vor, Sie liegen auf einer bequemen Couch in einem komplett dunklen Raum. Halten Sie an diesem Bild für zehn Sekunden gedanklich fest. Funktioniert das nicht, sagen Sie sich die Worte 'Nicht denken, nicht denken' immer wieder vor.“ Dem Artikel bei „Chip“ zufolge ist es eine Technik, welche anfangs ein wenig Übung erfordert. Doch die Resultate sprechen für sich:

Demnach sollen nach bereits sechs Wochen 96 Prozent der Nutzer binnen zwei Minuten einschlafen können.

Quelle: chip.de