Mike Tyson über den erkrankten Jamie Foxx: „Es geht ihm nicht gut!“ – Der US-Schauspieler Jamie Foxx ist bekanntermaßen bereits vor einigen Wochen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Mit Blick auf die Privatsphäre des 55-Jährigen hält sich Foxx‘ Familie bezüglich der Hintergründe bedeckt, lediglich von einem „medizinischen Notfall“ ist die Rede.

Einem Bericht der „Daily Mail“ zufolge soll Foxx das Krankenhaus in Atlanta inzwischen verlassen haben und seit Ende April in einer Reha-Klinik in Chicago weiterbehandelt werden.

Er befände sich auf dem Weg der Besserung – mit Blick auf die Tatsache, dass sich die Einrichtung auf die Behandlung schwerer Erkrankungen wie traumatische Hirnverletzungen, Rückenmarksverletzungen und Schlaganfälle spezialisiert habe, ist wohl von Letzterem als Ursache für Foxx‘ Zustand auszugehen.

In einem Podcast bestätigte der Ex-Profiboxer Mike Tyson nun die Befürchtungen, als er sagte: „Es geht ihm nicht gut. Sie sagten, es war ein Schlaganfall.“

Allerdings habe auch er keine Ahnung, was genau dem Schauspieler widerfahren sei.

Zum Zeitpunkt des angeblichen Schlaganfalls drehte Foxx gerade den Netflix-Film „Back In Action“, der Cameron Diaz‘ Comeback darstellen sollte, nachdem diese sich vom Film zurückgezogen hatte. Allerdings standen die Dreharbeiten schon vor Foxx‘ Einlieferung ins Krankenhaus unter keinem guten Stern, soll dieser doch angeblich eine Reihe von Crew-Mitgliedern gefeuert haben.

Auch mussten die Dreharbeiten im vergangenen Monat unterbrochen werden, nachdem eine nicht explodierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Set des Films in London entdeckt wurde, kurz bevor zwei wichtige Actionszenen gedreht werden sollten.

Wie es heißt, werde die Arbeit an dem Film aktuell mit einem Körperdouble für Foxx fortgesetzt.

Dieser soll zudem während des Drehs im Vereinigten Königreich „einen absoluten Nervenzusammenbruch“ gehabt und unter hohem Blutdruck gelitten haben. „Er kann sich sehr glücklich schätzen, noch am Leben zu sein“, zitiert „Radar“ eine Quelle.

Nach der Einlieferung ihres Vaters schrieb Foxx‘ Tochter Corinne am 12. April in den sozialen Medien:

„Wir wollten mitteilen, dass mein Vater, Jamie Foxx, gestern eine medizinische Komplikation erlitten hat.“

„Glücklicherweise ist er dank schneller Maßnahmen und großartiger Pflege bereits auf dem Weg der Besserung. Wir wissen, wie sehr er geliebt wird und sind dankbar für eure Gebete. Die Familie bittet um Privatsphäre während dieser Zeit“, heißt es abschließend.

Später erschien ein Posting auf Foxx‘ Instagram-Profil, in dem es hieß: „Ich schätze all die Liebe! Fühle mich gesegnet!“ Allerdings ist unklar, ob der Schauspieler die Nachricht selbst verfasst hat.

Am 12. Mai gab Corinne schließlich bekannt, dass ihr Vater „seit Wochen nicht mehr im Krankenhaus“ läge und bestätigte in einem Statement via Instagram, dass er derzeit „großartige Pflege“ erhalte und „bereits auf dem Weg der Besserung“ sei.

Quelle: dailymail.co.uk