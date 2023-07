Mieten in Deutschland: So viel musst du für eine durchschnittliche Wohnung verdienen – Es gilt als Faustformel, dass man in Deutschland nicht mehr als 30 Prozent des Nettogehaltes für die Miete ausgeben sollte. Einer aktuellen Auswertung zufolge ist dies in vielen Teilen Deutschlands aber nur noch dann möglich, wenn man überdurchschnittlich viel verdient.

Im Zuge der Analyse wurden die Mietpreise in allen 400 deutschen Städten und Landkreisen gemäß dem aktuellen Postbank Wohnatlas 2023 zugrunde gelegt, um auf Basis dessen eine durchschnittliche Single-Wohnung von 68 Quadratmetern Größe inklusive Nebenkosten hochzurechnen.

Aus diesem Mietpreis wurde dann das Nettoeinkommen errechnet, welches nach der 30-Prozent-Formel nötig wäre.

Daraus wiederum ergibt sich das Bruttoeinkommen, wobei der „Fokus“ der Einfachheit halber von Singles in Steuerklasse 1, mit Kirchenzugehörigkeit aber ohne Kinder ausgeht. Die Zahlen können also je nach persönlichen Lebensumständen variieren.

Dabei zeigte sich, dass es fast schon utopisch ist, mit unter 34.803 Euro im Jahr beziehungsweise 2.900 Euro im Monat in Deutschland nach einer 68-Quadratmeter-Wohnung zu suchen.

Als günstigste Region des Landes erwies sich dabei der sächsische Vogtlandkreis, wo ein Quadratmeter zwar nur 5,08 Euro Kaltmiete kostet, nimmt man jedoch noch die durchschnittlichen Nebenkosten von 3,46 Euro hinzu, liegt man bei 68 Quadratmetern auch schon bei 580,72 Euro im Monat.

Mit Blick auf das vom IW Köln auf rund 38.500 Euro brutto im Jahr bezifferte Medianeinkommen in Deutschland wären aktuell lediglich in 18 Regionen des Landes Wohnungen nach der 30-Prozent-Formel finanzierbar – 16 davon liegen in Ostdeutschland, von den Städten Chemnitz und Gera abgesehen alle in ländlichen Gebieten.

In Westdeutschland kann man lediglich noch in der rheinland-pfälzischen Stadt Pirmasens und im Landkreis Holzminden in Niedersachsen entsprechend günstig mieten.

Am teuersten wird es erwartungsgemäß in den großen Städten, allen voran München, wo man für 68 Quadratmeter inzwischen im Schnitt 1.577 Euro zahlt. Hinsichtlich der angenommenen 30 Prozent ergäbe sich daraus ein monatliches Bruttogehalt von rund 9.400 Euro, ein jährliches von hochgerechnet 112.700 Euro.

Zwar blieben die anderen Städte unter der 100.000-Euro-Marke, wirklich günstig wird es woanders dadurch aber auch nicht. In Frankfurt müsste man etwa 88.000 Euro brutto im Jahr verdienen, in Stuttgart 85.000 Euro, in Köln 77.500 Euro und in Hamburg knapp 76.000 Euro. Mit jeweils 72.000 Euro ist Wohnen in Berlin und Düsseldorf unter den Parametern der Analyse für Großstädte fast schon günstig zu nennen.

Doch auch regional werden teils extrem hohe Mieten ausgerufen, vor allem im Einzugsbereich Münchens.

So braucht man für 68 Quadratmeter im Landkreis München nach der 30-Prozent-Formel ein Bruttogehalt von mindestens 80.000 Euro, im Landkreis Starnberg 88.731 Euro, im Landkreis Fürstenfeldbruck 86.172 Euro, in der Stadt Dachau 81.314 Euro und im Landkreis Ebersberg 80.738 Euro. Lediglich Freiburg im Breisgau erfordert als einzige nicht-bayerische Region mit 81.369 Euro ein ähnlich hohes Einkommen.

Während sich in den Top-7-Städten ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 83.235 Euro im Jahr errechnet, beträgt es in allen anderen Großstädten im Schnitt nur noch 57.367 Euro. In mittelgroßen Städten sinkt es auf 52.914 Euro, bis in ländlichen Gegenden schließlich nur noch 51.337 Euro nötig sind.

Ohne die drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen zu berücksichtigen, wohnt es sich im Bundesland Baden-Württemberg am teuersten.

Hier bedarf es eines durchschnittlichen Bruttoeinkommens von 62.306 Euro. Darauf folgen im Ranking Bayern mit 58.264 Euro, Hessen mit 57.685 Euro und Schleswig-Holstein mit 56.049 Euro.

Am günstigsten mietet man in Ostdeutschland. In Sachsen-Anhalt reichen etwa schon 39.351 Euro, in Sachsen 40.682 Euro und in Thüringen 42.3130 Euro.

Und wenn es schon unbedingt eine Großstadt sein muss, dann sollte man wissen, dass vier der günstigsten Regionen im Ruhrgebiet liegen – Remscheid, Gelsenkirchen, Hagen und Herne. Hier reicht für 68 Quadratmeter ein Einkommen von 45.000 Euro brutto im Jahr.

Da können lediglich noch Salzgitter (Niedersachsen), Bremerhaven (Bremen), Chemnitz (Sachsen), Halle an der Saale und Magdeburg (beide Sachsen-Anhalt) mithalten.

