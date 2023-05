Michael J. Fox: „Ich werde keine 80“ – Seit mehr als 30 Jahren kämpft Michael J. Fox mittlerweile gegen seine Parkison-Erkrankung. Der inzwischen 61-jährige Star der Kultfilmreihe „Zurück in die Zukunft“ war erst 29, als die Ärzte bei ihm das Nervenleiden diagnostizierten.

Er selbst habe sich inzwischen damit abgefunden, wie schwierig der Alltag dadurch geworden sei, und erklärte im Rahmen eines Interviews mit „CBS Sunday Morning“: „Ich werde keine 80.“ Fox ist sich sicher, dass die Krankheit eine „Ansage machen“ werde, wenn es für ihn an der Zeit sei, zu gehen.

Der Tod klopfe bereits an die Tür: „Ich will nicht lügen, es wird hart, immer härter. Jeden Tag ist es härter.“

Mit der als unheilbar geltenden Parkinson-Erkrankung geht bei dem Patienten ein langsam fortschreitender Verlust von Nervenzellen im Gehirn einher. Zu den Symptomen zählen unter anderem Zittern, Muskelstarre sowie Schmerzen.

Im Falle des Schauspielers kam außerdem noch ein gutartiger Tumor an der Wirbelsäule hinzu.

Dieser konnte im Zuge einer Operation zwar erfolgreich entfernt werden, allerdings ist Laufen für Fox seither nur noch eingeschränkt möglich, was zu einer Reihe von Knochenbrüchen unter anderem am Arm, Ellenbogen, Gesichtsknochen und an der Hand führte.

Generell bezeichnet der 61-Jährige Stürze als den „großen Killer“ der Parkinson-Krankheit. Äußerst problematisch seien aber auch das „Einatmen von Nahrung“, wenn versehentlich Lebensmittel in die Lunge gelangen, oder Lungenentzündungen.

Alles „subtile Wege, die einen erwischen.“

Den Tod fürchte Fox allerdings nicht. In einem vorigen Interview hatte er bereits Ende 2021 erklärt: „Ich bin da ganz offen zu den Leuten, wenn es um meine Heilung geht. Wenn sie mich fragen, ob ich in diesem Leben noch von Parkinson befreit werden kann, sage ich: ,Die Wissenschaft ist hart, also nein.‘“

„Ich bin wirklich ein glücklicher Mensch. Ich habe keine morbiden Gedanken in meinem Kopf und ich habe keine Angst vor dem Tod, überhaupt nicht.“

Fox betont in diesem Zusammenhang: „Man stirbt nicht an Parkinson, man stirbt mit Parkinson.“

