Ex-Pornostar Mia Khalifa verrät: „Das Nuttigste, was ein Mann tun kann“ – Waren Pornostars in der Zeit vor den sozialen Medien noch reine Kunstfiguren, nutzen sie Twitter, YouTube und Co. heutzutage zunehmend, um auch ihrer Persönlichkeit in der Öffentlichkeit Raum zu geben. Und so tat dann auch Mia Khalifa kürzlich in einem Tweet ihre Meinung dazu kund, was Mann besser nicht tragen sollte.

Auf ihrem Twitter-Account äußert sich die 29-Jährige recht knapp, aber deshalb nicht weniger deutlich: „The sluttiest thing a man can do is wear a thin gold chain.“

Zu Deutsch: „Das Nuttigste, was ein Mann tun kann, ist eine dünne Goldkette zu tragen.“

Womöglich hat Mia in diesem Moment nur laut gedacht, ihre Fans reagierten jedenfalls mit viel Humor auf diese Äußerung und gaben dem Ex-Pornostar größtenteils Recht.

The sluttiest thing a man can do is wear a thin gold chain — Mia K. (@miakhalifa) August 8, 2022

Allerdings legt es Mia nicht nur darauf an, ihre Follower in den sozialen Medien zu unterhalten. So erinnerte sie anlässlich des zweiten Jahrestages der gewaltigen Hafen-Explosion in Beirut an das Unglück, handelt es sich dabei doch um die Hauptstadt ihrer Heimat, dem Libanon.

Mia spendete 10.000 US-Dollar an eine Wohltätigkeitsorganisation und schrieb dazu: „Ein Hoch auf glücklichere Zeiten, Vergangenheit und Zukunft. Libanon, ich liebe dich.“

Mia begann im Oktober 2014 mit der Pornografie und wurde innerhalb von zwei Monaten die meistgesehene Darstellerin auf Pornhub. In einem Interview erklärte sie zwei Jahre später, jedoch lediglich drei Monate lang als Pornodarstellerin aktiv gewesen zu sein und ihre Pornokarriere bereits Anfang 2015 beendet zu haben.

Insgesamt habe sie dabei gerade einmal 12.000 US-Dollar verdient.

Seither ist Mia auf den sozialen Medien aktiv und verdingt sich als Sportkommentatorin.