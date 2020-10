Mehrere durch Corona Jobs verloren: Frau tanzt nach Bewerbungsgespräch vor Freude – Die meisten wollen sich gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man Job um Job verliert und schließlich sogar auf der Straße landet. Viel schöner ist es da doch, sich vorzustellen, wie jemand reagiert, der nach zwei Jahren Obdachlosigkeit eine Chance bekommt und in ein Bewerbungsgespräch geht. Noch besser: wenn man diesen Moment auf Video miterleben kann.

Der Tanz einer jungen Frau geht um die Welt, seit er mit der Kamera eingefangen wurde. Nach zwei Jahren Obdachlosigkeit, mitten in den schlimmen Zuständen, vor die die Corona-Krise so viele Menschen stellt, gelang es ihr, endlich zumindest die Chance zu erhalten, sich vorstellen zu dürfen: Die 21-jährige Kallayah bewarb sich in der Stadt Decatur im US-Bundesstaat Georgia bei der Sportkneipe/dem Restaurant „The Spot“ um eine Anstellung.

Betreiberin Dakara Spence gab der jungen Frau nicht nur die Möglichkeit für ein Bewerbungsgespräch: So fröhlich verließ Kallayah die Unterhaltung, dass Spence das Ereignis zudem mit der Kamera festhielt – wohlgemerkt ohne das Wissen der 21-jährigen Bewerberin. Die verließ das Lokal, ging auf den Parkplatz hinaus, blieb stehen – und brach in einen spontanen Freudentanz aus.

Erst hatte sie zwei Jahre Obdachlosigkeit erfahren müssen, zudem aufgrund der Coronakrise und der harten Regelungen zur Eindämmung des Virus in vielen US-Bundesstaaten gleich mehrere Anstellungen verloren, wie sie gegenüber dem örtlichen TV-Sender CBS46 berichtete. Entsprechend aufgeregt und froh war sie über die Chance – und verlieh ihrem Enthusiasmus eben tänzerisch Ausdruck.

Quelle: 9gag.com