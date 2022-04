McDonald’s, Burger King & Co.

McDonald’s, Burger King & Co.: Fast-Food-Ketten erhöhen die Preise – Keine Branche bleibt von der aktuellen Kostenexplosion in Deutschland verschont, kaum ein Tag vergeht, an dem nicht von neuerlichen Preisanstiegen die Rede ist. Nachdem es kürzlich des Deutschen liebstes Kind nach dem Auto – den Döner – getroffen hat, ziehen die großen Fast-Food-Tempel nach.

Putins Krieg hat die Preise für Energie und Lebensmittel wie Öl, Weizen, Soja oder Fleisch in die Höhe schnellen lassen, weshalb sich Burger King, McDonald's und Co. nun dazu gezwungen sehen, die Preise anzuziehen.

Der Bundesverband der Systemgastronomie, dem auch Burger King und Nordsee angehören, erklärte gegenüber „Chip.de“:

„Die Energiekosten wie bei Strom und Erdgas sind ein großer Preistreiber, bei anderen Rohstoffen wie zum Beispiel Rindfleisch fiel der Preisanstieg um 50 Prozent teilweise sogar noch stärker aus.“

Und so kosten die Burger-Gerichte bei Mäcces und BK mittlerweile über fünf Euro.

Für den klassischen Big Mac und der Standard Whopper werden aktuell 5,49 Euro fällig – das sind laut „Chip.de“ 90 Cent mehr als noch vor zwei Jahren und 50 Cent mehr als im letzten Jahr.

Die Krise trifft natürlich auch kleinere Imbissbuden (MANN.TV berichtete). Wo man vor kurzem beispielsweise noch Döner für 3,50 kaufen konnte, werden inzwischen fünf oder gar sechs Euro fällig.

Vor dem Krieg bezog Deutschland ganze 90 Prozent seines Bedarfs an Sonnenblumenöl aus der Ukraine. Erschwert wird die durch die eingefrorenen Handelsbeziehungen ohnehin schon angespannte Lage durch Hamsterkäufe.

Doch auch Ernteausfälle tragen ihren Teil zur aktuellen Preistreiberei bei.

Das Wetter hatte uns 2021 eine vergleichsweise schlechte Kartoffelernte beschert. Laut dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sei der Ernteertrag im Vergleich zum Vorjahr wegen des kalten Frühlings und des wechselhaften Sommerwetters um 9,2 Prozent geringer ausgefallen.

Von daher werden für eine Portion Pommes derzeit stolze 3,29 Euro fällig. Zum Vergleich: 2021 waren es noch 2,79 Euro. Für eine große Portion Fritten löhnt man bei McDonald’s sogar 3,69 Euro.

Quellen: watson.de , chip.de , bmel.de