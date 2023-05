McDonald‘s ändert Burger: Kunden reagieren mit Unmut – Ein Mega-Unternehmen wie McDonald‘s hat einen weltweiten Kundenstamm, der bestimmte Erwartungen an seit langem bekannte Produkte richtet. Das liegt in der Natur der Sache. Entsprechend heftig fallen mitunter im Empörungszeitalter die Reaktionen aus, wenn der Fast Food-Riese etwas verändert. Nun hat man an der Rezeptur einer Burger-Sauce gefeilt – und die Reaktionen der Kundschaft zeigen, dass das nicht jedem gefällt. Einige Kunden reagieren mit Unmut.

Um die Kunden bei Laune zu halten, ändert man bei McDonald‘s regelmäßig solche Rezepturen, feilt an den Sortimenten und Produkten. Doch diese Veränderungen von Rezepturen bringen so manchen auf die Palme. Einem Medienbericht zufolge war nun wohl der Hamburger Royal TS für eine solche Änderung an der Reihe – zahlreiche Kunden haben laut „Der Westen“ bereits auf das Update reagiert.

Möglicher Grund: vegane Zutaten?

Der Burger-Klassiker hat wohl eine neue Sauce, die keineswegs den Geschmack von allen trifft. Eine Kundin ging deswegen in den sozialen Medien auf die Palme. Auf der offiziellen Facebook-Page von McDonald‘s hinterließ sie: „Neue Rezeptur – Hamburger Royal TS. Wie ich heute dann (natürlich erst nach meiner Bestellung) feststellen musste, wurde beim TS die Rezeptur erneuert… Warum? Geschmacklich einfach nur widerlich, sodass ich dachte, die Sauce auf dem Burger sei abgelaufen“. Das Unternehmen habe der Frau geantwortet, wie sie ausführt.

So schrieb sie: „Auf Nachfrage bekam ich dann die Info, dass das die neue vegane Sauce sei. Vegane Produkte anbieten okay, aber warum auf einen normalen Burger vegane Sauce geknallt wird, die einfach nur süß schmeckt, total dünnflüssig ist und nun rein gar nichts mehr mit dem vorherigen Geschmack des TS zu tun hat, erschließt sich mir nicht. Kein Veganer würde den TS kaufen.“ Ein Thema, welches auch ein anderer Nutzer nicht unkommentiert lassen wollte.

So erklärte er auf Facebook:

„Ich weiß schon, wieso ich bei dem ganzen veganen Hype nicht mit mache! Es nervt und schmeckt nicht! Wieder gutes Beispiel am RoyalTS. Die neue vegane Sauce ist einfach bäh. Muss das sein?“ „Der Westen“ bat bei McDonald‘s um eine Stellungnahme – das Unternehmen äußerte sich auf die Nachfrage nicht zum Sachverhalt des Saucengeschmacks.

