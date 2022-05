„Die Zukunft des Maurerns“: Ziegelroboter im Einsatz – Es mag vielen nicht schmecken, aber auch gegen jede noch so nachvollziehbare Kritik: Die Automatisierung schreitet voran. Maschinen übernehmen Tätigkeiten, die früher ganze Berufsbilder prägten. Wer vor einigen Jahren noch mit einem „Das kann mir in meinem niemals Job passieren“ müde lächelte, sieht heute erste Roboter seine Arbeit verrichten. Man nehme das Maurerhandwerk – ein Unternehmen hat nun einen Apparat dafür.

Die australische Firma FBR hat eine gewaltige Maschine ersonnen, die auf den bezeichnenden Namen „Hadrian X“ hört. Der Verfasser vermutet, dass die Namensgebung mit dem römischen Kaiser zu tun hat, der einen ebenfalls gleichnamigen Wall durch den Norden Britanniens ziehen ließ.

Ganze Häuser werden errichtet

Gleichwohl, was den Grund für die Namensgebung von Hadrian X darstellt – die Maschine kann Mauern, ja ganze Bauten aus dem Boden stampfen. Bereits in den 90ern wurde an dem Konzept geforscht – das Projekt nahm immer konkretere Formen an, erhielt Millionen an Fördermitteln. Nach zwölf Jahren mit Vorgängerversionen und Prototypen erblickte 2016 Hadrian X das Licht der Welt – und nutzt seitdem seine patentierte Dynamic Stabilisation Technology™ (DST) für den Hausbau.

Damit legt die Maschine Stein um Stein mit makelloser Präzision – so wie in diesem Video vom 16. August 2021, das sie im Westen Australiens in einer Wohnsiedlung im Einsatz zeigt. Hier werden gleich mehrere Häuser mithilfe von Hadrian X entstehen. Eine mögliche Zukunft des Hausbaus, die zeigt, dass der Fortschritt (leider?) oftmals vor kaum einem Sektor Halt macht.

Denn das System kann autonom in nur einem Tag die Mauern eines ganzen Wohnhauses im Alleingang errichten …