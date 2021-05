Materialmangel: Holz wird knapp – mit fatalen Folgen – Im letzten Jahr wurde so einiges knapp: Klopapier, Nudeln, Mehl und so einiges mehr. Nun herrscht in einem anderen Sektor ein erheblicher Mangel: beim Holz. Dies hat allerdings nichts oder nur bedingt etwas mit der Corona-Pandemie zu tun. Der immense Holzmangel liegt an der aktuell immensen Nachfrage. Doch auch der vergangene Dürresommer hat den Nachschub stark ausgebremst.

Darüber hinaus bereitet auch der aktuelle Boom in Asien dem Import der gewohnten Holzmengen Probleme. Dies hat in Deutschland zur Folge, dass es derzeit einen Materialmangel auf hiesigen Baustellen gibt. Jetzt warnen Immobilienunternehmen davor, dass dem Wohnungsbau der Stillstand drohe.

Mittelständische Bauträger und Projektentwickler schlagen Alarm



Auch laut Verbandsangaben der mittelständischen Bauträger und Projektentwickler drohen derzeit zahlreichen Bauprojekten erhebliche Verzögerungen, die könnten demnach durch den Materialmangel sogar zum Stillstand kommen. Laut einer Umfrage des BFW, Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen, gaben 90 Prozent der rund 1.600 befragten Mitgliedsunternehmen „signifikante Engpässe bei Holz, Dämmmaterial und Stahl“ an.

BFW-Präsident Andreas Ibel: „Mit Sorge beobachten wir, dass Holz kaum noch verfügbar ist. […] Bei Holz sowie bei Stahl und Dämmstoffen kennt die Preisentwicklung nur eine Richtung – nach oben. Dieser Trend muss dringend gestoppt werden, bevor es auf den Baustellen zum kompletten Stillstand kommt. […] Schon jetzt liegt der Verzug auf vielen Baustellen bei zwei bis vier Wochen.“

In der BFW-Umfrage gab eine Mehrheit der Befragten ebenfalls an, dass auch Plastikrohre und Kunststoffe auf den Baustellen knapp seien. Andreas Ibel sieht darin erhebliche Probleme für „Neubauprojekte und Sanierungsarbeiten gleichermaßen.“