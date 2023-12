Massive Kürzungen: Hasbro kündigt großen Stellenabbau an – Das Unternehmen Hasbro ist weltweit einer der führenden Hersteller für Spielwaren und dürfte wohl so ziemlich jedem alleine schon wegen des Brettspiel-Klassikers Monopoly ein Begriff sein. Doch selbst dieser Status schützt in Zeiten wie diesen nicht vor wirtschaftlichen Problemen, weshalb in dem Hause nun massive Stellenkürzungen angekündigt wurden.

Nach einem unerwartet schwachen Weihnachtsgeschäft sollen ganze 20 Prozent der Arbeitsplätze gestrichen werden.

Im Falle von Hasbro bedeuten 20 Prozent umgerechnet 1.100 Stellen, die nun abgebaut werden sollen. Schon zu Beginn des Jahres war die Streichung von 1.000 Jobs angekündigt worden, diese hatte man aber nicht zur Gänze vollzogen. 200 Streichungen waren dabei noch ausgeblieben, die nun aber in der neuen Kündigungswelle bereits mit einberechnet sind.

Wie es heißt, habe man nach dem Geschäftsschub, den die Corona-Pandemie mit sich brachte, zwar durchaus mit einem Rückgang der Zahlen in den ersten neun Monaten des aktuellen Jahres gerechnet, wie Firmenchef Chris Cocks seinen Mitarbeitern via E-Mail verkündete, sei inzwischen jedoch deutlich geworden, dass der „Gegenwind“ noch bis ins neue Jahr 2024 hinein andauern werde.

Dabei erweisen sich nicht nur die generell sinkenden Ausgaben für Spielwaren nach dem Pandemie-Boom als Herausforderung, sondern auch die sich verändernden Interessen der Kinder, die sich zunehmend in Richtung Videospiele und Smartphones verlagern.

Quelle: focus.de