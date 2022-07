Massenschlägerei auf Kreuzfahrt: Angeblich ist ein Dreier der Grund – An Bord eines Kreuzfahrtschiffes verlief der frühe Morgen des 28. Juni 2022, ein Dienstag, alles andere als gewöhnlich. Um 5:20 Uhr kam es an Bord der „Carnival Magic“ zu einer Massenschlägerei, an der 60 Personen beteiligt waren. Eine Augenzeugin berichtet, dass der Grund für den Zusammenstoß der Menschenmasse in einem Techtelmechtel gelegen habe, mit dem die Lebenspartner der Beteiligten alles andere als einverstanden waren.

Schon länger sollen die Streits und Debatten an Bord des Schiffes in der Nacht auf dem Weg nach New York im Gange gewesen sein, bevor sich die Situation verschärfte und handfest wurde. So berichtete die Reiseverkehrskauffrau Theresa James „Fox News“, dass es bereits kurz vor 2:00 Uhr morgens im fünften Stock des Schiffes zu ersten Streits kam. Hier befinden sich sowohl der Nachtclub als auch das Kasino der „Carnival Magic“. Eine Stunde habe das Ganze gedauert, rund 60 Passagiere seien beteiligt gewesen.

James gibt an, den Streit von ihrer Tür aus verfolgt zu haben

Demnach habe an Bord ein Dreier stattgefunden – die Lebensgefährten der Beteiligten hätten von dem sexuellen Stelldichein zu dritt erfahren und waren zunehmend wütender geworden. James zufolge seien während der sich zuspitzenden Lage schließlich sogar Bierflaschen zertrümmert worden, demnach könnte eine Frau im Chaos Schnitte erlitten haben. Lobende Worte fand die Zeugin für die Handhabung der Situation durch die Mannschaft und die Reederei.

Hätte die Security nicht eingegriffen, so James, hätte die Situation noch schlimmer entgleisen können. Die Beteiligten bezeichnete sie als „ignorante Narren, die sich dämlich aufführen“. Das Schiff hatte seinen Heimathafen im Bereich New York City-New Jersey am 20. Juni für eine Kreuzfahrt verlassen, die unter anderem Halt auf den Turks- und Caicosinseln und den Bahamas machte. Letztlich traf es planmäßig in Manhattan ein, wie „LADbible“ berichtet.

Dort erwartete die Beteiligten nicht nur das NYPD:

Die Polizei von New York wurde zudem von der Küstenwache unterstützt, nachdem beide Behörden über den Vorfall in Kenntnis gesetzt worden waren. Die Beamten blieben im Hafen, kein Officer betrat demnach das Schiff. Es wurden keine Verletzungen gemeldet, zudem seien keine Waffen im Spiel gewesen. Später bestätigte die Reederei, dass es „keine ernsthaften Verletzungen“ durch den Vorfall gegeben habe und es der Security gelang, die Lage aufzulösen.

In einer Mitteilung hieß es: „Letzte Nacht, während der Rückkehr der 'Carnival Magic' nach New York, waren einige Gäste in eine Auseinandersetzung in einem Nachtclub verwickelt. Glücklicherweise wurden keine ernsthaften Verletzungen gemeldet und unser Sicherheitsteam an Bord schritt ein.“ Weiter hieß es: „Das Schiff kam heute Morgen planmäßig an und die Strafverfolgungsbehörden an Land trafen beim Schiff ein, um Verdächtige und Zeugen zu befragen und eine Untersuchung einzuleiten.“

