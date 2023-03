Öko-Test weist Giftstoffe in bekannten Sorten nach

Marken-Zahncremes unter der Lupe: Öko-Test weist Giftstoffe in bekannten Sorten nach – 48 Universalzahncremes wurden von „Öko-Test“ unter die Lupe genommen. Wie bei so vielen Produkten in der jüngeren Vergangenheit zeigte sich auch bei den Zahncremes: Discounter- und Drogerieprodukte konnten überzeugen. Dagegen fielen einige bekannte Namen mit der Note sechs glatt durch.

Das Portal „Chip“ berichtet über den Test aus der Ausgabe 4/2023 von „Öko-Test“, der die Ergebnisse nach einer Untersuchung von insgesamt 48 Sorten Universalzahncreme lieferte. 17 der Produkte tragen demnach ein Naturkosmetik-Zertifikat. Getestet wurden aber nicht nur die Inhaltsstoffe der Zahnpasta, sondern auch die Verpackung. Dabei sollte sich herausstellen, dass der Verkaufspreis einer Zahnpasta nicht unbedingt etwas über ihre Qualität aussagt.

Die Ergebnisse:

Nur neun Zahnpasta-Sorten konnten sich das Prädikat „sehr gut“ sichern. Zu den Gewinnern gehören Produkte der Discounter Aldi und Lidl, aber auch von dm, Edeka und Kaufland. Immerhin vier Produkte konnten im Test ein „Gut“ erhalten, fünf weitere Zahncremes schafften immerhin ein „Befriedigend“. Nur knapp mit einem „Ausreichend“ bestanden elf Zahncremes den Test von „Öko-Test“.

Ganze 19 Zahncremes fielen hingegen durch.

Nur zwei davon waren „mangelhaft“, für ganze 17 gab es gar ein „Ungenügend“, also die Schulnote 6. Unter den durchgefallenen Sorten sind bekannte Namen. Bei „Chip“ werden Colgate und Blend-a-Med genannt, dazu weitere Platzhirsche wie Aronal und Signal. Odol-Med 3. Weleda, Dr. Hauschka und Lacalut reihen sich in diese negative Bilanz bekannter Sorten ein. Sie alle wurden von den preisgünstigsten Produkten, die die Bestenliste der Zahnpasten anführen, auf die Plätze verwiesen.

Gründe für das schlechte Abschneiden

Zu den „sehr gut“ bewerteten Produkten gehören beispielsweise die Eurodont Coolfresh Zahncreme von Aldi oder die Bevola Kräuter Zahncreme von Kaufland. Auch das Denta Max Fluor Fresh Zahngel von Edeka überzeugte die Prüfer von Öko-Test. Ebenso wie die Alverde 5 in 1 Zahncreme Nanaminze von dm (zertifizierte Naturkosmetik) und das Dentalux 3-Fach-Schutz Frisches Gel von Lidl. Mit Ausnahme der Naturkosmetik-Zahncreme von dm bewegen sich die Preise für die Discounter- und Eigenprodukte unter einem Euro.

Mit 39 bis 65 Cent pro Tube sind die Zahncremes vergleichsweise günstig, während die genannten Testverlierer teils deutlich teurer ausfallen. „Chip“ nennt hier zum Beispiel die fluoridfreie Zahncreme niyok mit Kokosöl, Pfefferminze & Zitrone, bei der man für eine Tube ganze sechs Euro veranschlagt, sowie Aronal: Hier kostet eine Tube immerhin noch vier Euro. Die meisten Produkte fielen laut Artikel aufgrund der Inhaltsstoffprüfung mit der Note sechs durch. Diese förderte Giftstoffe zutage.

Darunter:

Spuren von Arsen und Blei, auch Natriumlaurylsulfat sowie PEG/PEG-Derivate sind demnach enthalten. Verbrauchern wird nahegelegt, die unterlegenen Zahnpasten künftig zu meiden. Weitere Punktabzüge hagelte es für überflüssige Kartonverpackungen oder einen möglichen Labornachweis von Titandioxid. Bei Colgate-Palmolive will man künftig auf den umstrittenen Inhaltsstoff verzichten, noch im ersten Quartal 2023 soll etwa Aronal ohne den Stoff erscheinen.

Auch die Produkte Colgate Komplett 8in1 Extra Frisch und Dentagard Kräuter des Unternehmens sollen dann ohne Titandioxid auf den Markt kommen. Den vollständigen Testbericht findet ihr bei „Öko-Test“ hinter einer Bezahlschranke. Er ist hier zu beziehen.

