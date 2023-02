Mann verheimlicht Lotteriegewinn und beschenkt Ex-Frau: Ehefrau klagt vor Gericht Bußgeld ein – Der Scherz ist zwar ein alter Hut, aber man hört Männer von Moderatoren einer Spielshow darauf angesprochen, was sie denn mit ihrer Siegesprämie zu tun gedenken, immer mal wieder sagen: „Das müssen sie meine Frau fragen.“ Ein Mann aus China wollte es jedoch gar nicht erst soweit kommen lassen, seine Frau über einen hohen Lottogewinn mitentscheiden lassen zu müssen, und verheimlichte diesen kurzerhand vor ihr.

Doch nicht nur das: Er schenkte einen Teil des Geldes stattdessen sogar seiner Ex-Frau.

Der Mann, der Medienberichten zufolge auf den Namen Zhou hört, hatte bereits vor zwei Jahren einen fetten Gewinn von stolzen zehn Millionen Yuan eingesackt – umgerechnet entspricht das einer Summe von etwa 1,36 Millionen Euro. Zwar gingen davon noch Steuern ab, aber auch die verbliebenden 8,3 Millionen Yuan (rund 1,1 Millionen Euro) können sich natürlich durchaus sehen lassen.

Während er seiner Schwester davon zwei Millionen Yuan zukommen ließ und seiner Ex-Frau mit 700.000 Yuan beim Kauf einer Wohnung unter die Arme griff, erfuhr seine Frau Lin zunächst nichts von dem Geldsegen.

Irgendwann kam die Wahrheit dann aber doch ans Licht, woraufhin Lin direkt die Scheidung einreichte.

Vor einem Gericht in Wenzhou in der ostchinesischen Provinz Zhejiang verlangte sie daraufhin die Aufteilung des Vermögens des Paares zu gleichen Teilen und außerdem noch zwei Drittel der verbliebenden 2,7 Millionen, die Zhou verschenkt hatte.

Die Richter entschieden, dass das Geld, welches er an seine Ex-Frau und seine Schwester überwiesen hatte, dem Ehepaar zu gleichen Teilen gehörte, so dass sein Verhalten als Veruntreuung zu werten sei.

Dem Antrag der Klägerin wurde von daher stattgegeben – keine der beiden Parteien legte Berufung ein.

Rechnerisch erhält Lin von ihrem mittlerweile Ex-Mann also 4,8 Millionen Yuan. Es wäre ihn also deutlich günstiger zu stehen gekommen, hätte er das Geld nicht vor ihr zu verstecken versucht. Mal ganz abgesehen davon, dass es in dem Fall vielleicht gar nicht erst zur Scheidung gekommen wäre.

Tatsächlich ist es in China gar nicht so ungewöhnlich, dass Lotteriegewinne verheimlicht werden. Erst im letzten Jahr zog sich ein Mann namens Li ein Maskottchen-Kostüm an, um seinen Gewinn entgegenzunehmen – angeblich, um sein Aussehen vor seiner Familie zu verbergen.

Gegenüber einem Nachrichtenmagazin hatte er damals erklärt: „Ich bin wirklich glücklich, dass ich gewonnen habe, aber ich möchte nicht, dass meine Familie davon erfährt, denn sie könnte in Zukunft zu arrogant und selbstgefällig werden.“

