Vorfall in Las Vegas hält Welt in Atem

Mann meldet Ufo-Absturz: Vorfall in Las Vegas hält Welt in Atem – Es sind Bilder, die um die Welt gehen – nicht nur in den USA haben zahlreiche namhafte Medien einen Vorfall berichtet, der sich in Las Vegas zugetragen hat. Dort will eine Gruppe Personen gewaltige Außerirdische in einem Hinterhof nach dem Absturz einer Flugmaschine gesehen haben. Polizei-Bodycams filmten in der fraglichen Nacht vor dem Vorfall in der Tat einen Feuerball am Himmel, Minuten vor einem Notruf.

Auch in Deutschland gibt es Berichte über das ungewöhnliche Geschehen, welches ihr im Video unten findet – so erläutert ein Artikel bei „Bild“, dass erst unlängst ein früherer Geheimdienst-Mitarbeiter namens David Grusch ausgepackt hatte, die US-Regierung sei im Besitz von Wracks, Flugmaschinen und Alien-Leichen. Das Ufo-Thema grassiert, doch ist es längst kein Thema für sogenannte Verschwörungstheoretiker mehr – ganz alltägliche Leute haben brennende Fragen an die US-Regierung.

Nun der Vorfall in Las Vegas:

Das Ganze könnte sich als Sensation erweisen, so nicht hinterher herauskommt, dass es doch wieder ein Internet-Hoax oder eine medienwirksame Ente war. „Bild“ fasst den Vorfall zusammen, wonach am Abend des 30. Aprils ein grelles Licht über der bekannten Glücksspiel-Metropole Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada erschien. Es konnte deutlich festgehalten werden: von der Bodycam eines Polizeibeamten des Las Vegas Metropolitan Police Department (LVMPD).

Danach berichtete der lokale Fernsehsender„8 News Now“ über den Vorfall, veröffentlichte die Aufnahmen, welche die eigenartige Form des Plasma-/Feuerballs zeigen. Keine 40 Minuten nach dem Anblick über der Stadt klingelte der Notruf in Las Vegas. Ein Anrufer meldete sich, sagte aus, etwas sei in seinem Hinterhof gelandet, möglicherweise abgestürzt. Der Mann beteuerte: „Da ist eine acht Fuß große Person neben dem Objekt und eine darin, sie haben riesige Augen und sie starren uns an!“

Er bekräftigte, der Anruf sei „kein Scherz“

Nochmals betonte der Anrufer gegenüber der Notrufzentrale die Größe der möglichen Bruchpiloten, diese betrage zweieinhalb bis drei Meter. Er fügte hinzu: „Die sehen aus wie Aliens!“, bereiteten seiner Familie und ihm eine „Riesenangst“. Dann beschrieb er die Wesen, erläuterte: „Sie haben diese riesigen, glänzenden Augen und einen großen Mund, das sind hundertprozentig keine Menschen!“ Tatsächlich zeigt ein Video die panischen Reaktionen der Familie des Mannes, wie „Bild“ unterstreicht.

Zwei Polizeibeamten wurden von der Notrufzentrale zu der Adresse dirigiert. Ihre Bodycam- Aufnahmen offenbaren einen Dialog der Polizisten, dort hört man: „Ich bin so nervös, ich habe eine Gänsehaut!“. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, wich der Anrufer auch gegenüber den Polizisten nicht von seinen Beschreibungen der riesigen Wesen mit den großen Augen ab. Daraufhin betraten die Polizisten den Garten der Familie – ab hier ist das Material geschwärzt, um die Privatsphäre der Familie zu schützen, wie die Polizei erklärt.

Diese schätzt die Familie als glaubwürdige Zeugen ein:

Insbesondere, weil der Schock und die Angst der Leute auf die Beamten angesichts dieses angegebenen Vorfalls keinen gespielten Eindruck hinterließen. Einer der Kommentare der Polizeibeamten den Menschen dort gegenüber: „Ihr habt ja wirklich Angst, das kann ich euch nicht verdenken.“ Drohnenaufnahmen des Gartens der Familie, die später angefertigt worden waren, zeigten einen kreisförmigen Abdruck im Boden, dessen Durchmesser zum Zeitpunkt des Filmens rund acht Meter betrug.

Unklar ist, welches Objekt diesen Kreis hinterließ und wo es sich nun – so vorhanden – befindet. Beim LVMPD schloss man die Akte jedenfalls. Der Bericht des lokalen TV-Senders schildert zudem, dass ein „schwarzer SUV“in der Gegend unterwegs gewesen sei – in solchen Fällen ein typischer Verweis auf ein eventuelles Regierungsfahrzeug, möglicherweise von FBI oder CIA, so die Zeugenaussage denn stimmt. Ein Reporter spekuliert, das Fahrzeug könnte Teil eines strenggeheimen Regierungsprogramms sein, welches Ufo-Materialien sicherstellt.

Das Thema wird die Gemüter weiter bewegen – angesichts der medialen Aufmerksamkeit, die gerade auf den Ausführungen von Ex-Insider David Grusch liegt, wirkt der Zeitpunkt für den mutmaßlichen Absturz nach unserer Einschätzung doch mutmaßlich ein wenig zu passend im Sinne des Zeitgeistes. Doch wer weiß, das Ufo-Thema bleibt spannend. Werden wir bald wissen, ob wir nicht alleine im All sind?

