Jeder braucht ein Hobby – egal ob es die Modelleisenbahn ist, der Hobbykeller und das Basteln an sich, die berühmte Briefmarkensammlung, oder eben … „Stormchasing“. Es gibt wohl nicht viele Freizeitbeschäftigungen, die ebenso ausgefallen wie gefährlich sind, wie einem Sturm hinterherzujagen. Aber dafür existieren auch nur wenige, die so tolle Bilder liefern – mitten aus dem Herzen von Supersturmzellen und in glanzvollem 4k.

Mike Olbinski heißt der Betreiber des gleichnamigen Kanals auf YouTube, der sich zur Aufgabe gemacht hat, Stürmen hinterherzujagen wie der Investmentbanker dem großen Geld. Seine Reisen durch die USA führten ihn allein in diesem Jahr zu Superstürmen in Tescott, Tahoka, McCook, Hoisington, Cope, Imperial, Quinter und Denver, wo er hunderte Stunden Material zusammentrug und sich Tornados und Superzellen stellte.

Auch auf Blu-Ray

Doch damit war Mikes Arbeit nicht beendet: Nachdem er beeindruckende Bilder eingefangen hatte, ging es ans Schneiden und auf die Suche nach der passenden Musikuntermalung. Hunderte, wenn nicht gar Tausende Stunden Arbeit investierte Filmer und Hochzeitsfotograf Olbinski im Jahre 2019 in die Zusammenstellung seiner atemberaubenden Aufnahmen zu Begleitmusik.

Das Ergebnis: Mikes zweiter Film „Vorticity 2“, den er auf dieser Webseite zum Kauf anbietet – im Bundle mit der ersten Blu-Ray. Er verschickt international, zum Preis von 20 US-Dollar für beide Scheiben (umgerechnet: Ca. 17,91 Euro) kämen allerdings noch mal so viel für den Versand hinzu. Doch abenteuerlichere Amateuraufnahmen beeindruckender Naturschauspiele werdet ihr sonst wohl nirgends in dieser Qualität finden.