Luxusleben durch Drogenhandel des Ehemanns: Polizistin wusste angeblich nichts – Immer wieder tauchen sie vereinzelt auf, die Berichte über Menschen, die ihr Leben an der Seite einer anderen Person verbringen und doch nicht einmal deren Beruf kennen wollen. Nun macht eine Meldung über eine frühere Polizistin und Schönheitskönigin die Runde, die ihre Tätigkeit aufgeben musste, als bekanntwurde, dass es sich bei ihrem Mann um einen berüchtigten Drogenbaron handelt. Doch die Frau gibt an, davon nichts gewusst zu haben.

Die Londoner Ex-Polizistin Rasvinder Agalliu schwelgte in einem Luxusleben – obschon sie lediglich das Gehalt einer Wachtmeisterin bekam, soll sie zur Miete in einem Heim für umgerechnet rund 6.000 Euro gelebt haben. Sie und ihr Mann fuhren einen rund 74.000 Euro teuren Audi, trugen Designerkleidung, wie „LADbible“ berichtet. Doch Agalliu behauptet, nicht gewusst zu haben, womit Ehemann Julian all das bezahlt, kolportiert, er habe stets gesagt, privater Chefkoch eines Fußballstars zu sein.

Demnach sei er wöchentlich und in bar bezahlt worden

Tatsächlich aber handelte es sich bei Julian um einen schwer kriminellen Drogenhändler. Der Drogenbaron nutzte die kriminelle App „Encrochat“, handelte im großen Stil mit Cannabis, aber vor allem mit Kokain. Britische Behörden infiltrierten die Kommunikationsapplikation, stießen dabei auf Nachrichten unter seinem Benutzernamen „Nicemoon“. Darin ging es nicht nur um besagten Drogenhandel mit Kokainmengen in Höhe von bis zu 100 Kilogramm, welche in Behältern der Uhrenmanufaktur Hublot geschmuggelt wurden.

Auch Waffenhandel kam in den Chats zur Sprache. Grund genug für die Behörden, das Haus von Rasvinder und Julian Agalliu zu stürmen, nachdem er mit vier Kilogramm gehandelt haben soll. In Enfield im nördlichen London fand die Erstürmung bereits im Juni 2020 statt. Die Beamten beschlagnahmten dort neben Kokain auf den Fitnesscenter-Mitgliedsausweisen des Paares sowie in einer Schachtel von Louis Vuitton auch Digitalwaagen für Drogen sowie umgerechnet mehr als 17.000 Euro in bar.

Auch ein auf den Polizeifunk eingestelltes Funkgerät wurde sichergestellt:

Brisant: Das Gerät stammte von der Londoner Polizei (Met), war eigentlich einem ehemaligen Beamten zugewiesen. Es fand sich in der Handtasche der ehemaligen Polizistin, welche bei den Ermittlungen aus sagte, dass man es ihr zugewiesen habe, ohne den darauf angebrachten Namen zu ändern. Auch von dem Kokain im Haus, insbesondere im Schlafzimmer, habe sie nichts gewusst, so Rasvinder Agalliu – sie schlafe dort gar nicht.

Ähnlich verhalte es sich mit der Fitnesscenter-Karte, diese habe man ihr ebenfalls zugewiesen:

Waagen und Bargeld will sie nie gesehen haben, die Drogen habe ein Teilnehmer einer früheren Party „platziert“. Ein Disziplinarkomitee entließ die Frau aus dem Dienst, erachtet es als unmöglich, dass sie nichts von den Umtrieben ihres Mannes geahnt haben will. Sie müsse als Polizistin „zumindest eine Idee“ gehabt haben, was er so treibe. Es sei „unmöglich“ dass es anders war, so das Tribunal.Sie selbst schwört laut Berichten, ihren und den Namen ihres Mannes „reinwaschen“ zu wollen, es sei ein abgekartetes Spiel der Polizei, noch dazu „rassistisch“ motiviert, wie ein Youtube-Video (s. u.) zitiert.

Sie wurde aus dem Dienstverhältnis entlassen – ihren Mann erwartet am 9. Februar 2023 eine Urteilsverkündung wegen schwerster Verbrechen wie etwa krimineller Verschwörung.

