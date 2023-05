Wendler kauft Millionenvilla in Florida

Luxus trotz Schulden: Wendler kauft Millionenvilla in Florida – Erst kürzlich berichteten wir davon, dass der in Ungnade gefallene Schlagersänger Michael Wendler sein Grundstück in Florida verkaufen muss – mutmaßlich vor dem Hintergrund eines stetig wachsenden Schuldenberges – und plötzlich heißt es, dass er sich eine neue Riesenvilla gegönnt haben soll. Eine Nachricht, die der deutsche Fiskus sicherlich nicht gerne hört, dem der Wendler die stolze Summe von einer Million Euro schuldet.

Gemeinsam mit seiner Ehefrau Laura Müller erwartet der Wendler bekanntermaßen ein Kind, weshalb es nicht verwunderlich ist, dass man der Familie ein schönes Heim bereiten möchte – in diesem Falle eine Luxus-Villa in der Wahlheimat Cape Coral in Florida.

Dies geht aus einem Bericht von „rtl.de“ hervor, wo man auch gleich die Frage klärt, von welchem Geld der steuersäumige Wendler das Haus bezahlt haben soll.

Den Informationen zufolge soll dieser von der Firma F&P Financial LLC einen Kredit in Höhe von knapp über eine Million Dollar bewilligt bekommen haben – pikanterweise über seine vor zwei Jahren gegründete eigene Firma „Peace River Inc.“, welcher der Wendler selbst als Präsident vorsteht.

Aus den RTL angeblich vorliegenden Dokumenten geht allerdings nicht hervor, welche Sicherheit der 50-Jährige seinem Kreditgeber dazu hat vorweisen können.

Entsprechend groß ist auch das Unverständnis vonseiten seiner Gläubiger, von denen sich einer gegenüber RTL zu Wort gemeldet hat:

„Es erstaunt mich immer wieder aufs Neue, wie unbehelligt er dort sein Luxusleben gestalten kann und dass es Finanzinstitute gibt, die ohne Background-Check der Person Michael Wendler einfach so einen Millionen-Kredit geben.“

„Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das Luxusleben in der Sonne Floridas für ihn irgendwann ein Ende findet.“

Lange Zeit sah es gut aus für den Wendler, der nach einem kurzen Aufenthalt im Dschungelcamp sogar in die Jury der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ berufen wurde. Im Zuge der Corona-Pandemie sägte er dann aber durch Verschwörungstheorien fleißig am eigenen Ast und wurde schließlich sogar aus der Sendung rausgeschnitten.

Eine geplante RTL2-Doku über die Geburt ihres Kindes sollte für Laura Müller und den Wendler ein kleines mediales Comeback bedeuten, das dazu außerdem noch mit 500.000 Euro fürstlich belohnt worden wäre. Doch der öffentliche Gegenwind blies den Verantwortlichen so stark ins Gesicht, dass das Projekt eingestampft wurde.

Vonseiten des Wendlers gibt es zu dem Hauskauf übrigens noch kein Kommentar. Entsprechende Anfragen seien unbeantwortet geblieben, berichtet RTL.