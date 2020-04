Ein urtümliches Leben mitten im Wald, fern der lärmenden und schnelllebigen Zivilisation, ist garantiert nicht für jeden etwas. Bei den folgenden Bildern dürfte aber wohl jedem Mann doch zumindest ein kleiner, sehnsüchtiger Seufzer entfahren. Das Video, welches wir euch hier präsentieren wollen, zeigt nämlich, wie man sich nur mit einfachen Handwerkzeugen und ausschließlich natürlichen Materialien ein kleines Wikingerhaus selber baut.

Mit Axt, Säge, Hammer und Buschmesser entsteht so innerhalb dieser fast schon meditativen rund 60 Minuten Bewegtbildmaterial ein behagliches und vor allem stabiles Domizil mitten im Wald, das unter Survival-Fans wohl schon als Luxus gelten muss. Ein Ragnar Lothbrok höchstpersönlich wäre sicherlich stolz auf einen derartigen Unterstand gewesen, der sich vortrefflich als Zwischenlager in Zeiten der Jagd geeignet hätte.

Zwar ist das Erlegen von Tieren in unseren Zeiten nicht mehr nötig, wundern würde es uns aber nicht, wenn das Grillfleisch, das am Ende zur Feier des Tages zubereitet wird, ebenfalls dem Wald selbst entstammt. Gekocht und gegrillt wird dabei natürlich angemessen auf althergebrachte Weise, garniert mit frisch gepflückten Kräutern und Gräsern. Was die Limette betrifft, sind wir uns jedoch ziemlich sicher, dass die Jungs diese nicht im Wald gefunden haben.