Luxus-Atombunker: Überleben einer Apokalypse im puren Luxus – Die Angst vor den Folgen eines Atomkrieges oder einer Apokalypse ist bei vielen Menschen immens hoch. Daher verwundert es auch nicht, dass es überall auf der Welt teils extrem skurrile Bunker gibt, mit denen sich Privatleute vor dem Weltuntergang oder einem Krieg schützen wollen.

Es gibt mittlerweile sogar einige Firmen, die das Vermieten oder Verkaufen von Bunkern als lukrative Einnahmequelle gewählt haben. So wie das amerikanische Unternehmen Vivos, das seine Kunden bestmöglich auf die Endzeit vorbereiten will. Dafür hat Vivos etliche Bunkeranlagen auf der Welt aufgekauft. Die größte Anlage der Firma liegt im amerikanischen South Dakota und nennt sich „Vivos X-Point“.

In dieser ehemaligen Militäranlage hat damals die US-Army 575 baugleiche Bunker errichtet. Davon besitzt Vivos einige Bunkersysteme, die man an finanzkräftige Kunden verkauft. Dabei ist ein nacktes Betonapartment für 45.000 US-Dollar zu haben. Die jährliche Miete des eigenen Bunkers beträgt 1.091 US-Dollar. Wer nun sein Bunkereigenheim aufwerten möchte, zahlt natürlich drauf. Dafür bietet Vivos mehrere optionale Ausbaustufen an.

Was man in seinem Luxus-Bunker haben möchte, bleibt einem selbst überlassen. Vom Swimmingpool bis hin zur eigenen Bar ist alles möglich. Vivos besitzt übrigens auch Bunker in Deutschland, genannt „Europa One“. Hierbei handelt es sich um einen ehemaligen Sowjet-Bunker in Rothenstein bei Jena. Dieser kommt auf eine Gesamtfläche von 307.561 Quadratmeter und bietet 23.000 Quadratmeter, die als reine Wohnfläche genutzt werden.

