Lottoschein von 2021: Unerwarteter Geldsegen in Magdeburg – Einer Frau aus Magdeburg wurde kurz vor Weihnachten 2023 ein überraschender Lotto-Gewinn zuteil, nachdem sie entdeckt hatte, dass sie bereits seit Februar 2021 im Besitz eines Lottoscheins war, der ihr stolze 100.000 Euro in der Zusatzlotterie Super 6 einbrachte.

Die Spielquittung hatte sie fast drei Jahre lang sicher in ihrer Wohnung aufbewahrt, ohne zu ahnen, dass es sich dabei um ein Gewinnerlos handelte.

Die glückliche Gewinnerin hatte seinerzeit die sechsstellige Gewinnzahl exakt getroffen, die wiederholte Berichterstattung über den nicht abgeholten Gewinn aber zunächst wohl schlicht übersehen, bis sie sich nun – erst nahezu drei Jahre später – kurz vor Weihnachten 2023 dann doch noch meldete.

Der Lottoschein, der am 27. Februar 2021 in einem Laden in Magdeburg gekauft und laut einer Sprecherin für insgesamt vier Wochen gespielt worden war, hatte die Spielerin 40,20 Euro gekostet. Selbst 34 Monate später war die Quittung in einem tadellosen Zustand und soll der Gewinnerin nun eine schöne Reise bescheren.

Es passiert nicht selten, dass Lottogewinne zunächst unbemerkt bleiben.

Wie es heißt, seien alleine in Sachsen-Anhalt noch Gewinne in Höhe von insgesamt 660.000 Euro aus dem Jahr 2021 unbeansprucht. Diese können, wie Lotto-Toto informierte, noch bis zum 31. Dezember 2024 beansprucht werden.

Quelle: bild.de